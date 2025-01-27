Наприклад, заміна тіста тонким лавашем значно скоротить час приготування і водночас не розчарує смаком випічки. 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться рецептом яблучного пирога без тіста.
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Яблучний пиріг без тіста
- Час: 25 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– тонкий лаваш;
– 1 кілограм яблук;
– 1 столова ложка цукру;
– 50 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Яблука помийте та наріжте кубиками.
- Сковороду з антипригарним покриттям розігрійте і додайте в неї шматочок олії. Коли масло розтечеться, викладіть яблука і на середньому вогні пропарте їх під кришкою. Присипте цукром, щоб карамелізувалися.
- Поки яблука смажаться, лаваш наріжте на однакові шматочки.
- Візьміть лист, вистеліть його пергаментом і покладіть один шматочок лаваша. Зверху ложкою викладіть шар із яблук, потім накрийте іншим шматком лаваша і знову викладіть яблука.
- Продовжуйте так робити, поки не закінчаться яблука, або шматочки лаваша. Верхнім шаром майбутнього пирога має бути лаваш. Його змастіть олією і присипте цукром (за бажанням додайте кориці).
- Розігрійте духовку до 200 градусів, поставте пиріг і знизьте температуру до 150 градусів. Випікайте пиріг 15 хвилин.
Готово!
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