Наприклад, заміна тіста тонким лавашем значно скоротить час приготування і водночас не розчарує смаком випічки. 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться рецептом яблучного пирога без тіста.

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Яблучний пиріг без тіста

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 8 – 10

Інгредієнти:
– тонкий лаваш;
– 1 кілограм яблук;
– 1 столова ложка цукру;
– 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Яблука помийте та наріжте кубиками.
  2. Сковороду з антипригарним покриттям розігрійте і додайте в неї шматочок олії. Коли масло розтечеться, викладіть яблука і на середньому вогні пропарте їх під кришкою. Присипте цукром, щоб карамелізувалися.
  3. Поки яблука смажаться, лаваш наріжте на однакові шматочки.
  4. Візьміть лист, вистеліть його пергаментом і покладіть один шматочок лаваша. Зверху ложкою викладіть шар із яблук, потім накрийте іншим шматком лаваша і знову викладіть яблука.
  5. Продовжуйте так робити, поки не закінчаться яблука, або шматочки лаваша. Верхнім шаром майбутнього пирога має бути лаваш. Його змастіть олією і присипте цукром (за бажанням додайте кориці).
  6. Розігрійте духовку до 200 градусів, поставте пиріг і знизьте температуру до 150 градусів. Випікайте пиріг 15 хвилин.

Готово!

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