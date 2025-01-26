Хоча така ситуація є прикрою, вона не є безвихідною. Тож, що потрібно враховувати при випіканні бісквіта, розповідає 24 Канал з посиланням на WomanLife.

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Що потрібно враховувати при випіканні бісквіта

Кількість яєць

Кондитери визначили, що принцип "чим більше, тим краще" не спрацьовує, коли мова йде про випічку. Вони виявили, що для досягнення оптимальної консистенції тіста на 100 грамів цукру та 100 грамів борошна потрібно лише 4 яйця.

Спосіб збивання яєць

Збивання жовтків і білків окремо для приготування бісквіта – непотрібний крок. Цей традиційний метод не лише подовжує час приготування, але й збільшує кількість брудного посуду та зусиль, які потрібно докласти. Крім того, він може призвести до гумової текстури торта.

Натомість кухарі рекомендують збивати яйця разом, причому потужний міксер вимагає лише 7 хвилин, тоді як міксер з меншою потужністю зіб'є їх за 15 хвилин.

Температура випікання

Оптимальна температура для випікання бісквіта становить 185 градусів. При цій температурі випікання бісквітів триває від 35 до 40 хвилин.

Пекарям рекомендується інвестувати в спеціальний термометр, оскільки показники температури на стандартних побутових духовках можуть не дати точних результатів.

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