А ось в досвідчених господинь млинці майже завжди виходять рівними, апетитними та без підгорілостей. У чому ж секрет розповідає 24 Канал з посиланням на USETI.org.

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Що зробити зі сковородою, щоб млинці не прилипали

Для того, щоб приготувати ідеальний млинець, дуже важливо правильно підготувати кухонне приладдя.

Перед тим, як виливати млинцеве тісто, рекомендується добре розігріти сковорідку. Також слід мати під рукою звичайну кухонну сіль – сковорідку треба злегка покрити цим солоним продуктом.

Після процедури слід висипати сіль у відро. Тоді обережно пройтись по поверхні остиглої сковороди згорнутим паперовим рушником.

Підсумком цих простих маніпуляцій стане значне спрощення приготування млинців. Рум'яні борошняні вироби не "приклеюватимуться" до дна посуду.

А ви знаєте: що покласти в каструлю, щоб картопля швидше приготувалась.