Це через те, що кухарі не знають певних хитрощів. 24 Канал з посиланням на інстаграм Кус Кус ділиться секретами ідеальних сирників від шеф-кухаря і судді проєкту "Народний шеф. Батл" Олександра Громлюка.

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3 секрети приготування ідеальних сирників

Перетертий сир

Щоб досягти бажаної консистенції сирників, шеф-кухар радить повністю перетирати кисломолочний сир на ситечку. Це дає ту саму ідеальну текстуру, й тоді всі інгредієнти між собою "одружуються" і в результаті сирники виходять дуже смачними.

Лише яєчні жовтки

Я додаю лише жовтки, бо вони більш в'яжуть структуру,

– зауважує Олександр.

За його словами, білків достатньо вже у самому сирі, тому використовувати ще і яєчні – нема потреби.

"Відпочинок" тіста

Головний секрет – дати готовій масі постояти в холодильнику 15 – 20 хвилин. У такий спосіб борошно розходиться і відкривається глютен – тоді сполучення маси на сирники буде ідеальним.

До слова, ловіть смачний рецепт ніжних сирників по-одеськи.