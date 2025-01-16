До слова, вівсянка на воді є набагато здоровішою альтернативою молочній каші. Кулінарні експерти поділилися порадами, як приготувати вівсянку на воді, щоб покращити її смак та поживні властивості, пише 24 Канал з посиланням на News24.

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Як приготувати вівсянку на воді, щоб вона була смачною

Вівсянка набуває дедалі більшого визнання завдяки своїй низькій калорійності, що робить її сприятливим варіантом для людей, які стежать за своєю вагою. Крім того, вона відома своїми детоксикаційними властивостями, ефективно допомагаючи організму виводити токсини.

Дієтологи радять віддавати перевагу традиційним вівсяним пластівцям "Геркулес", а не кашам швидкого приготування. Цей класичний сорт багатший на необхідні вітаміни та мінерали. А ще він вважається безпечним для людей з виразкою шлунка, що розширює його привабливість як поживного вибору.

У кулінарній рекомендації експерти радять готувати пластівці приблизно 15 – 18 хвилин, щоб досягти оптимального смаку та текстури.

Як урізноманітнити кашу

Для посилення смаку можна додавати авокадо і крапельку олії після приготування. А додавання козячого сиру або бринзи до вівсянки може перетворити цю класичну кашу на надзвичайно смачну та вишукану страву. Таке поєднання створює неймовірно ніжну текстуру, яка може змусити вас забути, що спочатку готували вівсянку на воді.

А тим, хто хоче солодкий варіант каші, можна додати горіхову пасту без цукру, мед, насіння, фрукти та ягоди.

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