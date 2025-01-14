24 Канал з посиланням на UApress пропонує рецепт сніданку, який можна зробити на місяць вперед всього за 40 хвилин – це смачна і корисна гранола з апельсином і горіхами.

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Домашня гранола – рецепт

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– цедра та сік 1 апельсину;

– 1 чайна ложка екстракту апельсина;

– 120 грамів вершкового масла;

– 100 грамів меду;

– 200 грамів вівсяних пластівців;

– 45 грамів гарбузового насіння;

– 30 грамів золотистого лляного насіння;

– 20 грамів насіння кунжуту;

– 40 грамів мигдалю зі шкіркою;

– 30 грамів волоських горіхів;

– 30 грамів очищених фісташок;

– 20 грамів смаженого фундуку;

– щіпка морської солі.

Приготування:

Поставте духовку розігріватись до 150 – 170 градусів. Поки змішайте сухі інгредієнти (пластівці, горіхи, насіння) у великій мисці і перемішайте.

Розтопіть 120 грамів вершкового масла. Коли воно повністю розтане додайте мед, апельсинову цедру і сік апельсина. Добре перемішайте суміш, перш ніж додати в неї екстракт апельсина.

Ретельно перемішайте масляно-апельсинову суміш із вже перемішаними сухими інгредієнтами до повного покриття пластівців та горіхів маслом із соком.

Викладіть весь вміст на велике деко з бортиком, переконавшись, що суміш мюслі покривають дно листа рівним шаром, так гранола буде готуватися більш рівномірно.

Поставте лист у вже розігріту духовку на 15 хвилин. Після закінчення цього часу вийміть його з духовки і добре перемішайте гранолу, потім поверніть лист у духовку і випікайте суміш ще 10 хвилин.

Потім знову вийміть гранолу і перемішайте її ще раз, поверніть в духовку на останні 5 хвилин і гранола готова.

Вийміть лист з духовки та дайте охолонути гранолі, перш ніж подавати її на стіл. Заправляйте гранолу молоком, йогуртом, смузі, або зі свіжими / замороженими ягодами.

Смачного!

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