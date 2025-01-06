Їх можна подавати з улюбленим джемом, сметаною, медом або свіжими ягодами. Ось рецепт ніжних сирників по-одеськи, передає 24 Канал з посиланням на NV.
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Сирники по-одеськи
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів сиру кисломолочного;
– 4 жовтки яєчних;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 грами цукру ванільного;
– 4 столові ложки борошна пшеничного;
– олія соняшникова рафінована – до смаку.
Приготування:
- У великій мисці змішайте сир, яйце, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Перемішуйте до однорідної маси.
- Додайте борошно і ретельно вимішайте тісто. Воно має вийти м'яким і трохи липким, але не дуже рідким. Якщо сир занадто вологий, можна додати ще трохи борошна.
- Руки злегка присипте борошном, візьміть трохи тіста і сформуйте кульку. Обкатайте її в борошні, а потім трохи притисніть кухонним ножем, щоб утворився невеликий коржик.
- Розігрійте сковорідку на середньому вогні та додайте трохи олії або вершкового масла. Обсмажте сирники з обох боків до золотистої скоринки, приблизно по 3 – 4 хвилини на кожен бік.
- Подавайте з улюбленим джемом, медом та ягодами.
Смачного!
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