Для домашнього "Наполеона" за класичним рецептом потрібно 2 набори інгредієнтів. З першого треба буде замісити тісто, а з другого – зварити ніжний крем. Тож, як приготувати торт "Наполеон", розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Рецепт торта "Наполеон"

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:



для коржів:

– б орошно – 400 грамів

– м асло вершкове 82% – 250 грамів

– я йце куряче, велике – 1 штука

– с метана 15% – 200 грамів

– р озпушувач – 1 чайна ложка



для крему:

– м олоко 3,2% – 800 мілілітрів

– я йце куряче, велике – 4 штуки

– ц укор – 300 грамів

– б орошно – 80 грамів

– в анільний екстракт – на смак

Приготування:

Натріть на великій тертці злегка підмерзле вершкове масло. Тоді поєднайте його з борошном та перетріть в крихту.

В масу додайте соду, яйце, сметану та розпушувач. Швидко замісіть тісто, щоб масло не встигло розтанути. Загорніть у харчову плівку та покладіть в холодильник на 1 годину.

Для крему поєднайте у мисці яйця, борошно, ванілін та трохи молока. Перемішайте все до однорідності.

Тоді в антипригарну каструлю налийте молоко та додайте цукор. Доведіть до кипіння. Постійно помішуючи, введіть гаряче молоко в яєчну суміш, перемішайте і поставте на вогонь. Помішуючи, доведіть суміш до загустіння. Накрийте плівкою та поставте в холодне місце, щоб суміш стало густою.

Дістаньте тісто з холодильника, розділіть на 8 частин. Поки розкачуєте одну частину, решту поставте у холодильнику. Кожен шматок кладіть у круг діаметром приблизно 20 сантиметрів та випікайте в розігрітій на 190 градусів духовці до золотистого відтінку.

Тепер перемажте коржі сметанковим кремом. Верхній шар присипте залишками запеченого тіста – покришіть їх. Відправте в холодильник пропитуватися.

Смачного!

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