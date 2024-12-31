Для домашнього "Наполеона" за класичним рецептом потрібно 2 набори інгредієнтів. З першого треба буде замісити тісто, а з другого – зварити ніжний крем. Тож, як приготувати торт "Наполеон", розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Рецепт торта "Наполеон"
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
для коржів:
– б
– м
– я
– с
для крему:
– м
– я
– ц
– б
– в
Приготування:
- Натріть на великій тертці злегка підмерзле вершкове масло. Тоді поєднайте його з борошном та перетріть в крихту.
- В масу додайте соду, яйце, сметану та розпушувач. Швидко замісіть тісто, щоб масло не встигло розтанути. Загорніть у харчову плівку та покладіть в холодильник на 1 годину.
- Для крему поєднайте у мисці яйця, борошно, ванілін та трохи молока. Перемішайте все до однорідності.
- Тоді в антипригарну каструлю налийте молоко та додайте цукор. Доведіть до кипіння. Постійно помішуючи, введіть гаряче молоко в яєчну суміш, перемішайте і поставте на вогонь. Помішуючи, доведіть суміш до загустіння. Накрийте плівкою та поставте в холодне місце, щоб суміш стало густою.
- Дістаньте тісто з холодильника, розділіть на 8 частин. Поки розкачуєте одну частину, решту поставте у холодильнику. Кожен шматок кладіть у круг діаметром приблизно 20 сантиметрів та випікайте в розігрітій на 190 градусів духовці до золотистого відтінку.
- Тепер перемажте коржі сметанковим кремом. Верхній шар присипте залишками запеченого тіста – покришіть їх. Відправте в холодильник пропитуватися.
Смачного!
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