Він привертає увагу любителів десертів завдяки унікальному поєднанню пісочного тіста, хрусткого безе та суміші горіхів. А додавання смородинового джему в поєднанні з ніжним пломбірним кремом створює незабутній смак, який залишається надовго після останнього шматочка. Тож, як приготувати пляцок "Пані Валевська" за рецептом
Лілії Цвіт, розповідає 24 Канал. Він чудово впишеться у новорічне меню!
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Інгредієнти: – 200 грамів джему зі смородини; – 50 грамів волоських горіхів чи мигдалю; – 220 – 250 грамів борошна; – 100 грамів вершкового масла; – 1 чайна ложка розпушувача; – 50 грамів цукру; – 3 жовтки. для меренги: – 120 грамів цукрової пудри; – 4 білки; – половина столової ложки крохмалю. для крему: – 250 мілілітрів молока; – 50 грамів цукру; – ванільний цукор до смаку; – 1 столова ложка крохмалю; – 1 столова ложка борошна; – 1 жовток; – 100 грамів вершкового масла.
Приготування: У глибоку миску висипте більшу частину борошна, розпушувач і м'яке вершкове масло. Перетріть інгредієнти виделкою, після чого додайте цукор і жовтки. Замісіть тісто, додаючи борошно, яке залишилося. Розділіть тісто на 2 частини. Деко застеліть пергаментним папером і викладіть тісто. Рівномірно розподіліть його по поверхні. Сформуйте два коржі. Можна також зробити один великий корж і розрізати його вже після випікання. Для меренги яєчні білки добре збийте. Додайте цукрову пудру, продовжуючи збивати суміш. Всипте крохмаль і акуратно перемішайте. Розігрійте духову шафу до 180 градусів. Зверху на тісто ложкою викладіть джем. Далі на джем акуратно викладіть меренгу і посипте подрібненими горіхами. Випікайте коржі близько 40 – 50 хвилин. У невелику каструлю вилийте молоко. Далі додайте цукор, ванільний цукор, крохмаль, борошно і жовток. Ретельно все перемішайте і варіть на слабкому вогні до загусання. Постійно помішуйте суміш, щоб не допустити пригорання. Після того, як суміш загусне, зніміть з вогню і дайте охолонути. Після цього в збите вершкове масло поступово додайте крем, продовжуючи збивати. Вийміть коржі з духовки й дайте їм охолонути. Дуже акуратно намастіть один із коржів кремом, а другий корж покладіть зверху. Після чого поставте десерт в холодильник на кілька годин або на ніч.
Смачного!
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