Він привертає увагу любителів десертів завдяки унікальному поєднанню пісочного тіста, хрусткого безе та суміші горіхів. А додавання смородинового джему в поєднанні з ніжним пломбірним кремом створює незабутній смак, який залишається надовго після останнього шматочка. Тож, як приготувати пляцок "Пані Валевська" за рецептом Лілії Цвіт, розповідає 24 Канал. Він чудово впишеться у новорічне меню!

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Пляцок "Пані Валевська"

Час: приблизно 2 години

приблизно 2 години Порцій: 6 – 8