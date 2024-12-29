Створити цей смаколик – просте завдання, за умови, що у вас є правильний рецепт. Тож як приготувати штрудель з яблуками, розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Віденський штрудель – рецепт
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 1 стакан води;
– 50 грамів масла;
– дрібка солі;
– 4 – 5 яблука;
– 50 грамів цукру;
– 50 грамів родзинок;
– 50 грамів кураги;
– 50 грамів мелених волоських горіхів;
– кориця – до смаку.
Приготування:
- Розчиніть сіль у воді. Для приготування тіста змішайте борошно, яйце та солону воду. Ретельно вимішайте, додайте олію. Після цього тісто має "відпочити" 30 хвилин.
- У цей час поставте духовку розігріватися до 180 градусів. Яблука поріжте дрібним кубиком, а курагу подрібніть на довільні шматочки. Змішайте разом сухофрукти з яблуками, цукром і корицею.
- Присипте робочу поверхню борошном і тонко розкачайте тісто. Викладіть на нього начинку й акуратно загорніть штрудель.
- Деко вистеліть пергаментом і змастіть маслом. На нього покладіть сформований рулет. Випікайте десерт 30 – 40 хвилин до золотистого кольору.
Готово!
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