Створити цей смаколик – просте завдання, за умови, що у вас є правильний рецепт. Тож як приготувати штрудель з яблуками, розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Віденський штрудель – рецепт

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 1 стакан води;

– 50 грамів масла;

– дрібка солі;

– 4 – 5 яблука;

– 50 грамів цукру;

– 50 грамів родзинок;

– 50 грамів кураги;

– 50 грамів мелених волоських горіхів;

– кориця – до смаку.

Приготування:

Розчиніть сіль у воді. Для приготування тіста змішайте борошно, яйце та солону воду. Ретельно вимішайте, додайте олію. Після цього тісто має "відпочити" 30 хвилин.

У цей час поставте духовку розігріватися до 180 градусів. Яблука поріжте дрібним кубиком, а курагу подрібніть на довільні шматочки. Змішайте разом сухофрукти з яблуками, цукром і корицею.

Присипте робочу поверхню борошном і тонко розкачайте тісто. Викладіть на нього начинку й акуратно загорніть штрудель.

Деко вистеліть пергаментом і змастіть маслом. На нього покладіть сформований рулет. Випікайте десерт 30 – 40 хвилин до золотистого кольору.

Готово!

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