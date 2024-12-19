Ідею приготування десерту "Соснові шишки" показала фудблогерка Ірина Лазун в Instagram, передає 24 Канал. Цей рецепт стане справжнім хітом вашого свята.
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Трендовий новорічний десерт "Шишки"
- Час: 25 хвилин
- Порції: 3
Інгредієнти:
– 180 грамів пісочного печива;
– 40 грамів вершкового масла;
– 4 – 5 столових ложок згущеного молока;
– 2 столові ложки какао;
– пластівці шоколадні.
Як зробити соснові шишки: дивіться відео
Приготування:
- Печиво подрібніть у блендері до стану крихти. Додайте какао, розтоплене вершкове масло, згущене молоко – повинна вийти маса, яка легко ліпиться.
- Сформуйте шишки, прикріпіть пластівці. Внизу по колу один біля одного, всі інші зверху в шаховому порядку.
- При подачі присипте цукровою пудрою.
- Також можете серединку зробити з якоюсь начинкою (нутелла чи згущене молоко).