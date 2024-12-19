З наближенням святкового сезону десерт "Соснові шишки" стає шикарним і простим вибором для тих, хто хоче вразити своїх гостей. Цей десерт, що складається лише з 5 інгредієнтів, обіцяє стати не лише родзинкою, а й смачним доповненням до новорічного столу.