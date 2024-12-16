Хоча автентичний рецепт вимагає чимало часу і зусиль, його також можна швидко приготувати з нуля, доповнивши новорічне меню. Як приготувати тирамісу без яєць, розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

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Рецепт ніжного тирамісу без яєць

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 250 грамів жирних вершків;

– 50 грамів цукру;

– 250 мілілітрів свіжозвареної кави;

– 100 грамів печива "дамські пальчики";

– 2 столові ложки розчинного гарячого шоколаду або какао.

Приготування:

Зваріть каву й залиште її охолоджуватись. Вершки та цукор збийте до пухкої та стабільної маси.

Змочіть печиво в каві кімнатної температури та викладіть їх на тацю 20 на 20 сантиметрів. Краще занурювати їх по одному, щоб вони не "набрали" більше кави, ніж треба.

Покрийте печиво половиною вершкової суміші, розрівняйте і додайте ще один шар "жіночих пальчиків", змочених у каві. Покрийте печиво останнім шаром крему та присипте розчинним гарячим шоколадом або какао.

Залиште десерт в холодильнику на 3 години або на ніч. Після цього можна подавати.

Смачного!

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