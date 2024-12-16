Хоча автентичний рецепт вимагає чимало часу і зусиль, його також можна швидко приготувати з нуля, доповнивши новорічне меню. Як приготувати тирамісу без яєць, розповідає 24 Канал з посиланням на Express.
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Рецепт ніжного тирамісу без яєць
- Час: 20 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 250 грамів жирних вершків;
– 50 грамів цукру;
– 250 мілілітрів свіжозвареної кави;
– 100 грамів печива "дамські пальчики";
– 2 столові ложки розчинного гарячого шоколаду або какао.
Приготування:
- Зваріть каву й залиште її охолоджуватись. Вершки та цукор збийте до пухкої та стабільної маси.
- Змочіть печиво в каві кімнатної температури та викладіть їх на тацю 20 на 20 сантиметрів. Краще занурювати їх по одному, щоб вони не "набрали" більше кави, ніж треба.
- Покрийте печиво половиною вершкової суміші, розрівняйте і додайте ще один шар "жіночих пальчиків", змочених у каві. Покрийте печиво останнім шаром крему та присипте розчинним гарячим шоколадом або какао.
- Залиште десерт в холодильнику на 3 години або на ніч. Після цього можна подавати.
Смачного!
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