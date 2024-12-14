Цей чизкейк стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу – гості, спробувавши лише раз, будуть просити добавки та рецепту. Як приготувати чизкейк "Снікерс", розповідає 24 Канал з посиланням на тік-ток @diali_cooking.

Читайте також Все змішали й в духовку: готуємо різдвяний лимонно-маковий кекс

Чизкейк "Снікерс"

Час: 2 години – приготування, 8 годин – застигання

2 години – приготування, 8 годин – застигання Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

для основи:

– 350 грамів печива;

– 20 грамів какао;

– 120 грамів вершкового масла.



для начинки:

– 550 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 150 мілілітрів вершків жирних;

– 2 столові ложки крохмалю кукурудзяного.



для карамелі:

– 110 грамів цукру;

– 50 грамів вершкового масла;

– 90 мілілітрів гарячих вершків;

– 100 грамів смаженого арахіса.

Як приготувати чизкейк "Снікерс": дивіться відео

Приготування:

Подрібніть печиво у крихту і перемішайте з розтопленим вершковим маслом. Висипте у форму, й дном стакана зробіть дно і бортики. Поставте основу в морозильну камеру на 30 хвилин.

Інгредієнти для начинки сильно збийте блендером до однорідної маси. Вилийте на пісочну основу та поставте випікатися при 150 градусах приблизно 50 хвилин. Обов'язково поставте на дно духовки місткість із водою для утворення пари️.

Для карамелі поступово топіть цукор у каструлі з товстим дном. Потім влийте гарячі вершки і все швидко перемішайте.

Додайте м'яке вершкове масло та перемішайте до однорідності. Коли карамель стане теплою перемішайте її разом з арахісом.

Викладіть на чизкейк, який вже трохи охолонув після духовки, поставте в холодильник до застигання – найкраще на ніч – 8 годин – і смакуйте.

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді дізнайтеся, як приготувати бананове печиво без цукру.