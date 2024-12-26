Печиво таке смачнюще, що розлітається зі столу одразу – готуйте подвійну порцію. Як приготувати яблучне печиво з листкового тіста, розповідає 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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Яблучні конвертики

Час: 35 – 40 хвилин

35 – 40 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів листкового тіста;

– 2 яблука;

– 80 грамів цукру;

– 8 грамів кориці;

– 20 грамів мигдалю;

– 1 яйце.

Приготування:

Листкове тісто наріжте квадратиками.

Яблука наріжте кружечками і виріжте в середині дірочки.

Змішайте цукор з корицею і занурте з усіх боків яблучні шматочки.

Покладіть яблука на квадратики тіста, зробіть надрізи по кубиках тіста.

Заверніть тісто у середину яблук, по середині покладіть по одному мигдалю. Викладіть на форму, застелену пергаментом. Змастіть збитим яйцем.

Випікайте у розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 20 хвилин. Готове печиво посипте цукровою пудрою та смакуйте.

Готово!

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