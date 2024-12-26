Печиво таке смачнюще, що розлітається зі столу одразу – готуйте подвійну порцію. Як приготувати яблучне печиво з листкового тіста, розповідає 24 Канал з посиланням на Novosti24.
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Яблучні конвертики
- Час: 35 – 40 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 300 грамів листкового тіста;
– 2 яблука;
– 80 грамів цукру;
– 8 грамів кориці;
– 20 грамів мигдалю;
– 1 яйце.
Приготування:
- Листкове тісто наріжте квадратиками.
- Яблука наріжте кружечками і виріжте в середині дірочки.
- Змішайте цукор з корицею і занурте з усіх боків яблучні шматочки.
- Покладіть яблука на квадратики тіста, зробіть надрізи по кубиках тіста.
- Заверніть тісто у середину яблук, по середині покладіть по одному мигдалю. Викладіть на форму, застелену пергаментом. Змастіть збитим яйцем.
- Випікайте у розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 20 хвилин. Готове печиво посипте цукровою пудрою та смакуйте.
Готово!
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