Він поєднує у собі вишнево-кокосові та сирно-макові коржі з ніжним заварним кремом – одним словом смак зводить з розуму. Рецептом пляцка "Різдво в Карпатах" ділиться 24 Канал з посиланням на інстаграм @uliana_borus.
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Пляцок "Різдво в Карпатах"
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
для вишнево-кокосових коржів:
– 5 яєчних жовтків;
– 100 грамів цукру;
– 200 грамів масла;
– 16 грамів розпушувача;
– 350 грамів борошна;
– 100 грамів сметани.
для кокосової начинки:
– 5 яєчних білків;
– 200 грамів кокосової стружки;
– 30 грамів борошна;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 100 грамів цукру.
для сирно-макових коржів:
– 6 яєць;
– 250 грамів цукру;
– 300 грамів вершкового сиру Філадельфія;
– 1200 грамів домашнього сиру;
– 100 грамів м'якого вершкового масла;
– 50 мілілітрів вершків 33%.
для заварного крему:
– 4 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 30 грамів борошна;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 500 мілілітрів молока;
– 350 грамів масла;
– 2 краплі ванільного екстракту;
– 30 мілілітрів алкоголю (бейліз).
Як приготувати пляцок "Різдво в Карпатах": дивіться відео
Приготування:
- Вишнево-кокосові коржі:
- З'єднайте всі складники й замісіть тісто. Воно має вийти трохи густіше за сметану, водночас має добре формуватись і відставати від рук.
- Розділіть тісто на 2 частини, сформуйте 2 коржі. На них викладіть 300 грамів вишень консервованих у власному соку, попередньо добре відцідивши їх від соку.
- Кокосова начинка
- Збийте білки з цукром до крутих піків. У 3 підходи введіть кокосову стружку з борошном і крохмалем у білки.
- Кокосову масу нанесіть зверху на вишні. Випікайте 20 – 25 хвилин при 170 градусах.
- Сирно-макові коржі
- Збийте яйця та цукор до загустіння і посвітління.
- Об'єднайте між собою інші інгредієнти, додайте до них збиті яйця з цукром.
- Кукурудзяний крохмаль перемішайте зі 100 грамами перетертого маку і також додайте до сирної маси, гарно все вимішайте.
- З цієї маси сформуйте 2 коржі. Випікайте в добре розігрітій духовці при 170 градусах 35 хвилин.
- Крем заварний з маслом
- Поєднайте між собою всі інгредієнти.
- Складання пляцка
- Складіть пляцок в такій послідовності – корж з вишнями, 2 сирні коржі та знову корж з вишнями. Між сирними коржами крему давайте мінімально.
- Дайте пляцку стабілізуватись – ніч у холодильнику.
- Приготуйте поливку з темного шоколаду та вершків. Шоколад – 100 грамів поєднайте з гарячими вершками 33 – 36% – 100 грамів. Дайте 2 – 3 хвилини постояти, вимішайте до однорідної маси і полийте пляцок.
Готово!
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