Він поєднує у собі вишнево-кокосові та сирно-макові коржі з ніжним заварним кремом – одним словом смак зводить з розуму. Рецептом пляцка "Різдво в Карпатах" ділиться 24 Канал з посиланням на інстаграм @uliana_borus.

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Пляцок "Різдво в Карпатах"

Час: 2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:



для вишнево-кокосових коржів:

– 5 яєчних жовтків;

– 100 грамів цукру;

– 200 грамів масла;

– 16 грамів розпушувача;

– 350 грамів борошна;

– 100 грамів сметани.



для кокосової начинки:

– 5 яєчних білків;

– 200 грамів кокосової стружки;

– 30 грамів борошна;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 100 грамів цукру.



для сирно-макових коржів:

– 6 яєць;

– 250 грамів цукру;

– 300 грамів вершкового сиру Філадельфія;

– 1200 грамів домашнього сиру;

– 100 грамів м'якого вершкового масла;

– 50 мілілітрів вершків 33%.



для заварного крему:

– 4 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 30 грамів борошна;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 500 мілілітрів молока;

– 350 грамів масла;

– 2 краплі ванільного екстракту;

– 30 мілілітрів алкоголю (бейліз).

Як приготувати пляцок "Різдво в Карпатах": дивіться відео

Приготування:

Вишнево-кокосові коржі:

З'єднайте всі складники й замісіть тісто. Воно має вийти трохи густіше за сметану, водночас має добре формуватись і відставати від рук.

Розділіть тісто на 2 частини, сформуйте 2 коржі. На них викладіть 300 грамів вишень консервованих у власному соку, попередньо добре відцідивши їх від соку.

Кокосова начинка

Збийте білки з цукром до крутих піків. У 3 підходи введіть кокосову стружку з борошном і крохмалем у білки.

Кокосову масу нанесіть зверху на вишні. Випікайте 20 – 25 хвилин при 170 градусах.

Сирно-макові коржі

Збийте яйця та цукор до загустіння і посвітління.

Об'єднайте між собою інші інгредієнти, додайте до них збиті яйця з цукром.

Кукурудзяний крохмаль перемішайте зі 100 грамами перетертого маку і також додайте до сирної маси, гарно все вимішайте.

З цієї маси сформуйте 2 коржі. Випікайте в добре розігрітій духовці при 170 градусах 35 хвилин.

Крем заварний з маслом

Поєднайте між собою всі інгредієнти.

Складання пляцка

Складіть пляцок в такій послідовності – корж з вишнями, 2 сирні коржі та знову корж з вишнями. Між сирними коржами крему давайте мінімально.

Дайте пляцку стабілізуватись – ніч у холодильнику.

Приготуйте поливку з темного шоколаду та вершків. Шоколад – 100 грамів поєднайте з гарячими вершками 33 – 36% – 100 грамів. Дайте 2 – 3 хвилини постояти, вимішайте до однорідної маси і полийте пляцок.

Готово!

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