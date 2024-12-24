Він поєднує у собі вишнево-кокосові та сирно-макові коржі з ніжним заварним кремом – одним словом смак зводить з розуму. Рецептом пляцка "Різдво в Карпатах" ділиться 24 Канал з посиланням на інстаграм @uliana_borus.

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    Пляцок "Різдво в Карпатах"

    • Час: 2 години 30 хвилин
    • Порції: 1

    Інгредієнти:

    для вишнево-кокосових коржів:
    – 5 яєчних жовтків;
    – 100 грамів цукру;
    – 200 грамів масла;
    – 16 грамів розпушувача;
    – 350 грамів борошна;
    – 100 грамів сметани.

    для кокосової начинки:
    – 5 яєчних білків;
    – 200 грамів кокосової стружки;
    – 30 грамів борошна;
    – 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
    – 100 грамів цукру.

    для сирно-макових коржів:
    – 6 яєць;
    – 250 грамів цукру;
    – 300 грамів вершкового сиру Філадельфія;
    – 1200 грамів домашнього сиру;
    – 100 грамів м'якого вершкового масла;
    – 50 мілілітрів вершків 33%.

    для заварного крему:
    – 4 яйця;
    – 150 грамів цукру;
    – 30 грамів борошна;
    – 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
    – 500 мілілітрів молока;
    – 350 грамів масла;
    – 2 краплі ванільного екстракту;
    – 30 мілілітрів алкоголю (бейліз).

    Як приготувати пляцок "Різдво в Карпатах": дивіться відео

    Приготування:

    • Вишнево-кокосові коржі:
    1. З'єднайте всі складники й замісіть тісто. Воно має вийти трохи густіше за сметану, водночас має добре формуватись і відставати від рук.
    2. Розділіть тісто на 2 частини, сформуйте 2 коржі. На них викладіть 300 грамів вишень консервованих у власному соку, попередньо добре відцідивши їх від соку.
    • Кокосова начинка
    1. Збийте білки з цукром до крутих піків. У 3 підходи введіть кокосову стружку з борошном і крохмалем у білки.
    2. Кокосову масу нанесіть зверху на вишні. Випікайте 20 – 25 хвилин при 170 градусах.
    • Сирно-макові коржі
    1. Збийте яйця та цукор до загустіння і посвітління.
    2. Об'єднайте між собою інші інгредієнти, додайте до них збиті яйця з цукром.
    3. Кукурудзяний крохмаль перемішайте зі 100 грамами перетертого маку і також додайте до сирної маси, гарно все вимішайте.
    4. З цієї маси сформуйте 2 коржі. Випікайте в добре розігрітій духовці при 170 градусах 35 хвилин.
    • Крем заварний з маслом
    1. Поєднайте між собою всі інгредієнти.
    • Складання пляцка
    1. Складіть пляцок в такій послідовності – корж з вишнями, 2 сирні коржі та знову корж з вишнями. Між сирними коржами крему давайте мінімально.
    2. Дайте пляцку стабілізуватись – ніч у холодильнику.
    3. Приготуйте поливку з темного шоколаду та вершків. Шоколад – 100 грамів поєднайте з гарячими вершками 33 – 36% – 100 грамів. Дайте 2 – 3 хвилини постояти, вимішайте до однорідної маси і полийте пляцок.

    Готово!

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