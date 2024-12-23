Розгляньте "ліниві" пампухи для швидкого та смачного результату. Ці пончики є ідеальним доповненням і чудово поєднуються з улюбленими джемами або шоколадом, передає 24 Канал з посиланням на Cookorama.
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"Ліниві" пампухи
- Час: 50 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 склянка кефіру;
– 3 склянки борошна;
– 1,5 чайної ложки розпушувача.
Приготування:
- Яйця збийте з цукром. Влийте в масу кефір, перемішайте.
- Тепер помалу всипте просіяне борошно з розпушувачем. Добре перемішайте і залиште на 30 хвилин, щоб тісто підросло.
- Тоді візьміть ложку, вмочіть в олію і сформуйте кульки з тіста. Кидайте їх в киплячу олію. Також можна одразу з ложки кидати у каструлю з олією, але тоді за формою вони будуть різні.
- Готові пампухи покладіть на тарілку з серветкою, яка вбере зайву олію. Охолоджені пампухи посипте пудрою.
Готово!
А ви знаєте: як зробити, щоб із пампухів не витікала ягідна начинка.