Розгляньте "ліниві" пампухи для швидкого та смачного результату. Ці пончики є ідеальним доповненням і чудово поєднуються з улюбленими джемами або шоколадом, передає 24 Канал з посиланням на Cookorama.

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"Ліниві" пампухи

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 склянка кефіру;

– 3 склянки борошна;

– 1,5 чайної ложки розпушувача.

Приготування:

Яйця збийте з цукром. Влийте в масу кефір, перемішайте.

Тепер помалу всипте просіяне борошно з розпушувачем. Добре перемішайте і залиште на 30 хвилин, щоб тісто підросло.

Тоді візьміть ложку, вмочіть в олію і сформуйте кульки з тіста. Кидайте їх в киплячу олію. Також можна одразу з ложки кидати у каструлю з олією, але тоді за формою вони будуть різні.

Готові пампухи покладіть на тарілку з серветкою, яка вбере зайву олію. Охолоджені пампухи посипте пудрою.

Готово!

А ви знаєте: як зробити, щоб із пампухів не витікала ягідна начинка.