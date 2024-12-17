Різдво рівно за тиждень, і саме це свято асоціюється з пампухами. Тож 24 Канал з посиланням на кулінарну блогерку Світлану Бауер ділиться рецептом пончиків з шоколадом.

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Пончики з шоколадною начинкою

Час: 50 хвилин (2 години – вистоювання)

50 хвилин (2 години – вистоювання) Порції: 8

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів молока;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 30 грамів цукру;

– 16 грамів ванільного цукру;

– 35 грамів вершкового масла;

– 1 яйце;

– 400 грамів борошна;

– дрібка солі;

– 200 грамів шоколадної пасти;

– рослинна олія для смаження;

– цукор або цукрова пудра для обвалювання готових пончиків.

Приготування:

У велику миску влийте тепле молоко і додайте одразу всі інгредієнти: сухі дріжджі, цукор, ванільний цукор, яйце і дрібку солі. Перемішайте все.

Поступово введіть просіяне борошно, додайте розм'якшене вершкове масло і замісіть м'яке, еластичне тісто, яке злегка липне до рук. Тісто поставте в тепле місце на вистоювання на 2 години.

Після того, як тісто підніметься, розділіть його на 8 рівних частин. Кожну частину розкачайте в корж, покладіть в центр шоколадну пасту. Защипніть добре краї, щоб начинка не витікала під час смаження, і залиште підходити на 30 хвилин.

Обсмажте пампухи на рослинній олії з обох боків до золотистого кольору. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир. Ще теплими обваляйте їх у цукрі або цукровій пудрі.

Пончики з шоколадною начинкою готові!

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