Різдво рівно за тиждень, і саме це свято асоціюється з пампухами. Тож 24 Канал з посиланням на кулінарну блогерку Світлану Бауер ділиться рецептом пончиків з шоколадом.
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Пончики з шоколадною начинкою
- Час: 50 хвилин (2 години – вистоювання)
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів молока;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 30 грамів цукру;
– 16 грамів ванільного цукру;
– 35 грамів вершкового масла;
– 1 яйце;
– 400 грамів борошна;
– дрібка солі;
– 200 грамів шоколадної пасти;
– рослинна олія для смаження;
– цукор або цукрова пудра для обвалювання готових пончиків.
Приготування:
- У велику миску влийте тепле молоко і додайте одразу всі інгредієнти: сухі дріжджі, цукор, ванільний цукор, яйце і дрібку солі. Перемішайте все.
- Поступово введіть просіяне борошно, додайте розм'якшене вершкове масло і замісіть м'яке, еластичне тісто, яке злегка липне до рук. Тісто поставте в тепле місце на вистоювання на 2 години.
- Після того, як тісто підніметься, розділіть його на 8 рівних частин. Кожну частину розкачайте в корж, покладіть в центр шоколадну пасту. Защипніть добре краї, щоб начинка не витікала під час смаження, і залиште підходити на 30 хвилин.
- Обсмажте пампухи на рослинній олії з обох боків до золотистого кольору. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир. Ще теплими обваляйте їх у цукрі або цукровій пудрі.
Пончики з шоколадною начинкою готові!
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