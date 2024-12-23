І Різдво – вдала нагода, щоб здивувати гостей цим неймовірно ніжним десертом. Рецептом торта "Спартак" ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Як приготувати "Спартак"
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
для коржів:
– 400 грамів б
– 4 столові ложки к
– 150 грамів цукру;
– 100 грамів м
– 2 я
– 4 столові ложки м
– 1 чайна ложка с
– 1 чайна ложка р
для крему:
– 100 грамів б
– 150 грамів ц
– 200 грамів м
– 2 я
– 500 грамів м
– 2 чайні ложки ц
Приготування:
- У велику миску просійте 400 грамів борошна, додайте 4 столові ложки порошку какао й одну чайну ложку розпушувача. Перемішайте.
- У каструлі змішайте мед, 150 грамів цукру і 100 грамів вершкового масла. Поставте цю каструлю на водяну баню і доведіть до однорідності, постійно помішуючи.
- Розбийте 2 яйця і трохи збийте їх вінчиком. Тонкою цівкою влийте яйця в суміш, постійно помішуючи. Додайте соду. Варіть 10 хвилин, не припиняючи помішувати. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.
- Додайте заварну медову суміш у миску з борошном та какао, добре вимішайте ложкою. Охолоджуючись, тісто густішатиме, стане еластичним і не буде липнути до рук.
- Сформуйте з нього ковбаску та розріжте на 8 рівних частин. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 15 хвилин.
- Дістаньте тісто з холодильника і розкатайте першу порцію завтовшки до 2 міліметрів відразу на папері для випічки, щоб його потім не перекладати. Борошно не підсипайте. Покладіть тісто разом з папером на деко, наколіть поверхню виделкою в кількох місцях і поставте в духовку. Випікайте не довше 6 – 8 хвилин при 180 градусах.
- Поки випікається корж, підготуйте наступну порцію. Коли корж спечеться, одразу підріжте його до потрібної форми. Повторіть з наступними коржами.
- Для приготування крему у велику каструлю влийте молоко, поступово додайте два трохи збиті яйця, 150 грамів цукру, ванільний цукор та 100 грамів борошна. Розмішайте до однорідної консистенції. Постійно помішуючи, уваріть крем до загустіння. Зніміть з вогню, накрийте харчовою плівкою та дайте охолонути.
- Збийте масло до пишності та по ложці додайте до крему, перемішуючи після кожної ложки.
- Змажте коржі готовим кремом, зверху посипте крихтою, що залишилася після обрізки коржів, та поставте в холодильник на ніч, щоб торт добре просочився.
Смачного!
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