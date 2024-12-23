І Різдво – вдала нагода, щоб здивувати гостей цим неймовірно ніжним десертом. Рецептом торта "Спартак" ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Як приготувати "Спартак"

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:



для коржів:

– 400 грамів б орошна;

– 4 столові ложки к акао;

– 150 грамів цукру;

– 100 грамів м асла вершкового 82%;

– 2 я йця;

– 4 столові ложки м еду;

– 1 чайна ложка с оди харчової;

– 1 чайна ложка р озпушувача.



для крему:

– 100 грамів б орошна;

– 150 грамів ц укру;

– 200 грамів м асла вершкового 73%;

– 2 я йця;

– 500 грамів м олока 2,5%;

– 2 чайні ложки ц укру ванільного.

Приготування:

У велику миску просійте 400 грамів борошна, додайте 4 столові ложки порошку какао й одну чайну ложку розпушувача. Перемішайте.

У каструлі змішайте мед, 150 грамів цукру і 100 грамів вершкового масла. Поставте цю каструлю на водяну баню і доведіть до однорідності, постійно помішуючи.

Розбийте 2 яйця і трохи збийте їх вінчиком. Тонкою цівкою влийте яйця в суміш, постійно помішуючи. Додайте соду. Варіть 10 хвилин, не припиняючи помішувати. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.

Додайте заварну медову суміш у миску з борошном та какао, добре вимішайте ложкою. Охолоджуючись, тісто густішатиме, стане еластичним і не буде липнути до рук.

Сформуйте з нього ковбаску та розріжте на 8 рівних частин. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 15 хвилин.

Дістаньте тісто з холодильника і розкатайте першу порцію завтовшки до 2 міліметрів відразу на папері для випічки, щоб його потім не перекладати. Борошно не підсипайте. Покладіть тісто разом з папером на деко, наколіть поверхню виделкою в кількох місцях і поставте в духовку. Випікайте не довше 6 – 8 хвилин при 180 градусах.

Поки випікається корж, підготуйте наступну порцію. Коли корж спечеться, одразу підріжте його до потрібної форми. Повторіть з наступними коржами.

Для приготування крему у велику каструлю влийте молоко, поступово додайте два трохи збиті яйця, 150 грамів цукру, ванільний цукор та 100 грамів борошна. Розмішайте до однорідної консистенції. Постійно помішуючи, уваріть крем до загустіння. Зніміть з вогню, накрийте харчовою плівкою та дайте охолонути.

Збийте масло до пишності та по ложці додайте до крему, перемішуючи після кожної ложки.

Змажте коржі готовим кремом, зверху посипте крихтою, що залишилася після обрізки коржів, та поставте в холодильник на ніч, щоб торт добре просочився.

Смачного!

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