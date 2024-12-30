Наприклад, приготувати легкий чизкейк, який навіть не вимагає випікання, а вразить кожного гостя столом. 24 Канал з посиланням на тік-ток @yummy.lera розповідає, як приготувати мандариновий чизкейк, що доповнить новорічну атмосферу.

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Рецепт мандаринового чизкейка

Час: 45 хвилин (6 – 8 годин на застигання)

45 хвилин (6 – 8 годин на застигання) Порції: 8