Рецепт мандаринового чизкейка без випікання / Скриншот з відео
Новорічна трапеза зазвичай закінчується десертом – для багатьох дітей і дорослих це улюблена частина свята. Кожна родина може похвалитися своїми традиційними ласощами, такими як тирамісу, "Спартак" чи "Наполеон". Але чому б цього року не спробувати щось новеньке.
Наприклад, приготувати легкий чизкейк, який навіть не вимагає випікання, а вразить кожного гостя столом. 24 Канал з посиланням на тік-ток @yummy.lera розповідає, як приготувати мандариновий чизкейк, що доповнить новорічну атмосферу.