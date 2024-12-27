Приготувати їх вдома легко та швидко. 24 Канал з посиланням на інстаграм українського ресторатора Володимира Ярославського ділиться рецептом приготування вафельних трубочок без використання вафельниці.
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Вафельні трубочки на пательні
- Час: 45 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 120 грамів масла 82,5%;
– 100 грамів цукру + 10 грамів ванільного;
– 100 грамів яєчних білків;
– 110 грамів борошна;
– 15 грамів олії без запаху.
Як приготувати вафельні трубочки на пательні: дивіться відео
Приготування:
- Масло кімнатної температури змішайте з цукром, добре перетріть вінчиком, додайте білки, перемішайте й додайте борошно. Цукор має розтанути. В кінці долийте олію.
- Пательню з покриттям нагрійте на середній температурі. На середину покладіть ложку тіста. Воно буде плавитися й потроху плити, залишаючи тонкий шар.
- Оберніть пательню так, щоб сформувався круг, і тісто на ньому "пройшлося" два рази: від середини до краю, по краю й назад до середини, де повністю розтануло.
- Трішки підрум'яньте тісто з одного боку, переверніть за допомогою тонкої лопатки на іншу сторону, зніміть на дошку й загорніть на металевій трубочці. Дайте охолонути.
- Готові трубочки можете начиняти улюбленими начинками – згущеним молоком, ірискою, ванільним кремом тощо.
Смачного!
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