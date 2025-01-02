Його можна легко приготувати вдома – треба лише необхідні інгредієнти, бажання та 30 хвилин. Рецептом "Медовика" ділиться 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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Рецепт "Медовика"

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

Для тіста:

– 160 грамів масла вершкового;

– 180 грамів меду;

– 1,5 чайної ложки харчової соди;

– 4 яйця;

– дрібка солі;

– 150 грамів цукру;

– 250 грамів борошна.



Для крему:

– 800 грамів сметани 20 – 25%;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 10 грамів ванільного цукру.

Приготування:

Для тіста у каструлю з товстим дном покладіть вершкове масло і мед, розтопіть на вогні, постійно помішуючи.

Потім додайте соду і перемішайте, варіть 1 – 2 хвилини до золотистого кольору. Залиште охолоджуватись, переливши в іншу миску.

В окремій мисці збийте міксером яйця з сіллю, всипаючи поступово цукор, до білої пишної маси. Тоді додайте охолоджену масляну-медову суміш і замішайте міксером до однорідності. Всипте у тісто борошно і замішайте вінчиком до однорідності.

Форму 42 на 32 сантиметри застеліть пергаментом, вилийте тісто. Випікайте при 180 градусів 15 хвилин. Потім корж охолодіть і розріжте навпіл, поділіть горизонтально на 4 коржі. Обрізки також залиште, потім ними прикрашатимете торт.

Для крему у мисці збийте міксером сметану до пишності. Всипте цукрову пудру та ванільний цукор і замішайте до однорідності.

Перемастіть коржі кремом. Боки та верх також змастіть. Обрізки від коржів подрібніть в блендері та посипте ними десерт.

Смачного!

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