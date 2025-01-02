Його можна легко приготувати вдома – треба лише необхідні інгредієнти, бажання та 30 хвилин. Рецептом "Медовика" ділиться 24 Канал з посиланням на Novosti24.
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Рецепт "Медовика"
- Час: 30 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
Для тіста:
– 160 грамів масла вершкового;
– 180 грамів меду;
– 1,5 чайної ложки харчової соди;
– 4 яйця;
– дрібка солі;
– 150 грамів цукру;
– 250 грамів борошна.
Для крему:
– 800 грамів сметани 20 – 25%;
– 150 грамів цукрової пудри;
– 10 грамів ванільного цукру.
Приготування:
- Для тіста у каструлю з товстим дном покладіть вершкове масло і мед, розтопіть на вогні, постійно помішуючи.
- Потім додайте соду і перемішайте, варіть 1 – 2 хвилини до золотистого кольору. Залиште охолоджуватись, переливши в іншу миску.
- В окремій мисці збийте міксером яйця з сіллю, всипаючи поступово цукор, до білої пишної маси. Тоді додайте охолоджену масляну-медову суміш і замішайте міксером до однорідності. Всипте у тісто борошно і замішайте вінчиком до однорідності.
- Форму 42 на 32 сантиметри застеліть пергаментом, вилийте тісто. Випікайте при 180 градусів 15 хвилин. Потім корж охолодіть і розріжте навпіл, поділіть горизонтально на 4 коржі. Обрізки також залиште, потім ними прикрашатимете торт.
- Для крему у мисці збийте міксером сметану до пишності. Всипте цукрову пудру та ванільний цукор і замішайте до однорідності.
- Перемастіть коржі кремом. Боки та верх також змастіть. Обрізки від коржів подрібніть в блендері та посипте ними десерт.
Смачного!
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