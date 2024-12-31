"П'яна вишня" стане чудовим доповненням до святкових урочистостей, а також яскравим центральним елементом святкового столу. Як повідомляє 24 канал, @angelinazinkovaaa поділилася рецептом цього смачного шоколадно-вишневого торта.

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Торт "П'яна вишня"

Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 6 яєць;

– 1 стакан цукру;

– дрібка солі;

– 1/2 чайної ложки соди, гашеної оцтом (заміна – 1 чайна ложка розпушувача);

– 2 столові ложки какао з гіркою;

– 1 стакан борошна;

– 1 банка згущеного молока;

– 250 грамів масла;

– 400 – 500 грамів вишень.

Порада: якщо хочете, вишні на ніч можна попередньо замочити в улюбленому алкоголі.

Як приготувати торт П'яна вишня: дивіться відео

Приготування:

Збийте яйця з цукром протягом 10 хвилин, поки суміш не стане пишною та світлою. Додайте дрібку солі та соду, погашену оцтом або розпушувач.

Далі поетапно додайте какао та борошно.

Для випікання використайте форму діаметром 23 сантиметри. Розігрійте духовку до 170 градусів і випікайте бісквіт протягом 40 – 45 хвилин.

Коли бісквіт повністю охолоне, зріжте верхній шар і видаліть частину м'якоті, щоб залишився каркас для начинки.

Розм'якшене вершкове масло змішайте зі згущеним молоком до однорідності. Додайте подрібнений м'якуш бісквіта, вишні (їх на ніч замочіть – в алкоголі або воді) та за бажанням трохи соку з вишень. Усе ретельно перемішайте.

Викладіть начинку всередину підготовленого каркаса, а зверху полийте глазур'ю. Торт можна залишити в холодильнику на кілька годин або на ніч для сильнішого насичення.

Готово!

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