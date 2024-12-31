"П'яна вишня" стане чудовим доповненням до святкових урочистостей, а також яскравим центральним елементом святкового столу. Як повідомляє 24 канал, @angelinazinkovaaa поділилася рецептом цього смачного шоколадно-вишневого торта.
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Торт "П'яна вишня"
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 6 яєць;
– 1 стакан цукру;
– дрібка солі;
– 1/2 чайної ложки соди, гашеної оцтом (заміна – 1 чайна ложка розпушувача);
– 2 столові ложки какао з гіркою;
– 1 стакан борошна;
– 1 банка згущеного молока;
– 250 грамів масла;
– 400 – 500 грамів вишень.
Порада: якщо хочете, вишні на ніч можна попередньо замочити в улюбленому алкоголі.
Як приготувати торт П'яна вишня: дивіться відео
Приготування:
- Збийте яйця з цукром протягом 10 хвилин, поки суміш не стане пишною та світлою. Додайте дрібку солі та соду, погашену оцтом або розпушувач.
- Далі поетапно додайте какао та борошно.
- Для випікання використайте форму діаметром 23 сантиметри. Розігрійте духовку до 170 градусів і випікайте бісквіт протягом 40 – 45 хвилин.
- Коли бісквіт повністю охолоне, зріжте верхній шар і видаліть частину м'якоті, щоб залишився каркас для начинки.
- Розм'якшене вершкове масло змішайте зі згущеним молоком до однорідності. Додайте подрібнений м'якуш бісквіта, вишні (їх на ніч замочіть – в алкоголі або воді) та за бажанням трохи соку з вишень. Усе ретельно перемішайте.
- Викладіть начинку всередину підготовленого каркаса, а зверху полийте глазур'ю. Торт можна залишити в холодильнику на кілька годин або на ніч для сильнішого насичення.
Готово!
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