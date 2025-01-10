Запіканка найкраще виходить з домашнього сиру. Її можна присмачити сметаною, згущеним молоком або навіть улюбленим джемом чи сиропом. Рецепт найсмачнішої сирної запіканки, публікує 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Сирна запіканка – рецепт
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 5 столових ложок сметани;
– 2 столові ложки манки;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 50 грамів родзинок;
– 1 столова ложка вершкового масла (для змазування форми);
– сіль – на кінчику ножа.
Приготування:
- Промийте родзинки, викладіть в миску, залийте окропом та залиште на 20 хвилин.
- Тим часом всипте у миску манну крупу, додайте 3 столові ложки сметани й перемішайте. Залиште набухати на 25 хвилин.
- Сир протріть через сито, або подрібніть блендером / м'ясорубкою. Додайте набряклу манну крупу, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, яйця. Все це добре перемішайте, або збийте міксером.
- З родзинок злийте воду й обсушіть. Додайте їх у сирну масу і перемішайте. За бажанням можна додати ще чайну ложку лимонної цедри й вичавити трохи лимонного соку.
- Змастіть форму маслом або обсипте манною крупою. Викладіть у неї сирну масу й розрівняйте. Зверху змастіть 2 столовими ложками сметани.
- Випікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 40 хвилин. Готову запіканку можете поливати сметаною, згущівкою чи джемом.
Смачного!
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