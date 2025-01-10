Запіканка найкраще виходить з домашнього сиру. Її можна присмачити сметаною, згущеним молоком або навіть улюбленим джемом чи сиропом. Рецепт найсмачнішої сирної запіканки, публікує 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Сирна запіканка – рецепт

Час: 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 5 столових ложок сметани;

– 2 столові ложки манки;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 50 грамів родзинок;

– 1 столова ложка вершкового масла (для змазування форми);

– сіль – на кінчику ножа.

Приготування:

Промийте родзинки, викладіть в миску, залийте окропом та залиште на 20 хвилин.

Тим часом всипте у миску манну крупу, додайте 3 столові ложки сметани й перемішайте. Залиште набухати на 25 хвилин.

Сир протріть через сито, або подрібніть блендером / м'ясорубкою. Додайте набряклу манну крупу, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, яйця. Все це добре перемішайте, або збийте міксером.

З родзинок злийте воду й обсушіть. Додайте їх у сирну масу і перемішайте. За бажанням можна додати ще чайну ложку лимонної цедри й вичавити трохи лимонного соку.

Змастіть форму маслом або обсипте манною крупою. Викладіть у неї сирну масу й розрівняйте. Зверху змастіть 2 столовими ложками сметани.

Випікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 40 хвилин. Готову запіканку можете поливати сметаною, згущівкою чи джемом.

Смачного!

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