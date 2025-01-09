Вони стануть смачною альтернативою дубайської шоколадки, якщо вона вам вже набридла. Як приготувати фісташкові шу, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм учасниці "МастерШеф" @annet.vovk.
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Дубайські шу – рецепт
- Час: 2 години
- Порції: 8
Інгредієнти:
Для фісташкового заварного крему:
– 300 грамів молока;
– 100 грамів цукру;
– 60 грамів жовтків;
– 70 грамів фісташкової пасти;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 3 грами желатину;
– 90 грамів вершкового масла.
Для кракеліну:
– 75 грамів борошна;
– 75 грамів цукру;
– 50 грамів вершкового масла.
Для заварного тіста:
– 160 мілілітрів води;
– 90 мілілітрів молока;
– 4 грами солі;
– 10 грамів цукру;
– 110 грамів вершкового масла;
– 140 грамів борошна;
– 90 грамів яєць.
Для фісташкового ганаша:
– 100 грамів вершків 33%;
– 100 грамів білого шоколаду;
– 30 грамів фісташкової пасти.
Як приготувати фісташкові шу: дивіться відео
Приготування:
- Фісташковий заварний крем. Змішайте молоко, цукор, жовтки, крохмаль і фісташкову пасту в мисці. Добре об'єднайте масу. Варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, до стану густого крему.
- Додайте набухлий желатин і добре перемішайте.
- Накрийте крем плівкою "в контакт" і поставте у холодильник до повного охолодження.
- Коли крем охолоне, додайте холодне масло і перебийте масу блендером до однорідної текстури.
- Кракелін. Змішайте холодне вершкове масло, цукор та борошно у мисці.Замісіть м'яке тісто, намагаючись мінімально нагрівати його руками.
- Розкатайте його двома аркушами пергаменту до товщини 2 міліметри. Помістіть у морозильник на 20–30 хвилин.
- Заварне тісто. У каструлю налийте воду та молоко, додайте вершкове масло, сіль і цукор. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, поки масло повністю не розтане.
- Зменште вогонь до мінімуму. Швидко всипте все борошно і перемішайте лопаткою до утворення однорідного тіста.
- Заварюйте тісто 1 – 2 хвилини, поки воно не збереться в кулю і не почне відставати від стінок каструлі. Зніміть каструлю з вогню та дайте тісту трохи охолонути.
- Додавайте яйця по одному, ретельно перемішуючи після кожного. Тісто має стати еластичним і повільно сповзати з ложки.
- Відсадіть тісто на перфорований або тефлоновий килимок, залишаючи місце між заготовками.
- Наріжте кракелін на кружки трохи більші за розмір тіста й покладіть зверху.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Випікайте шу, одразу знизивши температуру до 180 градусів. Коли шу підіймуться, знизьте температуру до 150 градусів і сушіть до золотистого кольору.
- Відчиняйте духовку лише після того, як шу добре підсохнуть, щоб вони не впали.
- Фісташковий ганаш. Нагрійте вершки й вилийте на білий шоколад і фісташкову пасту.
- Перемішайте до однорідності, накрийте плівкою "в контакт" і поставте в морозильник.
- Після охолодження збийте масу до збільшення в об'ємі.
- Начинення. Фісташковий ганаш, крем та пасту перекладіть у кондитерській мішок. Готові шу начиніть цією масою.
- Зверху на шу викладіть фісташковий ганаш та шматочки білого шоколаду. Готово!
Смачного!
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