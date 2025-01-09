Вони стануть смачною альтернативою дубайської шоколадки, якщо вона вам вже набридла. Як приготувати фісташкові шу, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм учасниці "МастерШеф" @annet.vovk.

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Дубайські шу – рецепт

Час: 2 години

Порції: 8

Інгредієнти:



Для фісташкового заварного крему:

– 300 грамів молока;

– 100 грамів цукру;

– 60 грамів жовтків;

– 70 грамів фісташкової пасти;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 3 грами желатину;

– 90 грамів вершкового масла.



Для кракеліну:

– 75 грамів борошна;

– 75 грамів цукру;

– 50 грамів вершкового масла.



Для заварного тіста:

– 160 мілілітрів води;

– 90 мілілітрів молока;

– 4 грами солі;

– 10 грамів цукру;

– 110 грамів вершкового масла;

– 140 грамів борошна;

– 90 грамів яєць.



Для фісташкового ганаша:

– 100 грамів вершків 33%;

– 100 грамів білого шоколаду;

– 30 грамів фісташкової пасти.

Як приготувати фісташкові шу: дивіться відео

Приготування:

Фісташковий заварний крем. Змішайте молоко, цукор, жовтки, крохмаль і фісташкову пасту в мисці. Добре об'єднайте масу. Варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, до стану густого крему.

Додайте набухлий желатин і добре перемішайте.

Накрийте крем плівкою "в контакт" і поставте у холодильник до повного охолодження.

Коли крем охолоне, додайте холодне масло і перебийте масу блендером до однорідної текстури.

Кракелін. Змішайте холодне вершкове масло, цукор та борошно у мисці.Замісіть м'яке тісто, намагаючись мінімально нагрівати його руками.

Розкатайте його двома аркушами пергаменту до товщини 2 міліметри. Помістіть у морозильник на 20–30 хвилин.

Заварне тісто. У каструлю налийте воду та молоко, додайте вершкове масло, сіль і цукор. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, поки масло повністю не розтане.

Зменште вогонь до мінімуму. Швидко всипте все борошно і перемішайте лопаткою до утворення однорідного тіста.

Заварюйте тісто 1 – 2 хвилини, поки воно не збереться в кулю і не почне відставати від стінок каструлі. Зніміть каструлю з вогню та дайте тісту трохи охолонути.

Додавайте яйця по одному, ретельно перемішуючи після кожного. Тісто має стати еластичним і повільно сповзати з ложки.

Відсадіть тісто на перфорований або тефлоновий килимок, залишаючи місце між заготовками.

Наріжте кракелін на кружки трохи більші за розмір тіста й покладіть зверху.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Випікайте шу, одразу знизивши температуру до 180 градусів. Коли шу підіймуться, знизьте температуру до 150 градусів і сушіть до золотистого кольору.

Відчиняйте духовку лише після того, як шу добре підсохнуть, щоб вони не впали.

Фісташковий ганаш. Нагрійте вершки й вилийте на білий шоколад і фісташкову пасту.

Перемішайте до однорідності, накрийте плівкою "в контакт" і поставте в морозильник.

Після охолодження збийте масу до збільшення в об'ємі.

Начинення. Фісташковий ганаш, крем та пасту перекладіть у кондитерській мішок. Готові шу начиніть цією масою.

Зверху на шу викладіть фісташковий ганаш та шматочки білого шоколаду. Готово!

Смачного!

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