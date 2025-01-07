У десерт можна покласти будь-які ягоди й фрукти, але сьогодні 24 Канал з посиланням на інстаграм Володимира Ярославського пропонує меренговий рулет з мандаринами.

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Меренговий рулет з мандаринами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 1

Інгредієнти для коржа:

– 190 – 200 грамів білків;

– 300 грамів цукрової пудри;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 грам лимонної кислоти;

– 2 грами солі;

– 36 грамів кукурудзяного крохмалю.



Для курда:

– цедра з 3 мандаринів;

– 300 грамів мандаринового соку;

– сік 1 лимона;

– 3 жовтки;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 35 грамів цукру.



Для крему 2:

– 350 грамів крем-сиру;

– 250 грамів вершків 30%.

Важливо: білки мають бути кімнатної температури й бажано "старими". Нехай постоять в холодильнику під плівкою тиждень.

Як приготувати меренговий рулет: дивіться відео

Приготування:

У білки додайте дрібку солі та лимонну кислоту, збийте на середніх обертах до легкої білої піни.

Додайте цукрову пудру і цукор у декілька прийомів. Продовжуйте збивати 10 – 12 хвилин до стійкої маси.

Додайте крохмаль і, за бажанням, цитрусову цедру. Обережно перемішайте суміш.

Пергамент приклейте краплею суміші, зверху викладіть ложкою меренгу й вирівняйте по листу. Поставте в розігріту до 150 градусів духовку (режим верх/низ) на 30 – 35 хвилин.

Дістаньте з духовки, дайте трохи охолонути й переверніть на інший лист пергаменту. Верхній пергамент обережно зніміть.

Для курда натріть 3 мандарини на цедру, додайте 300 грамів соку (видавіть з 6 – 7 мандаринів, злегка пробийте в блендері, відіжміть). Додайте сік лимона, жовтки, цукор і крохмаль. Доведіть до кипіння, протріть через сито й охолодіть.

Для крему розімніть крем-сир, додайте збиті вершки.

На корж намажте курд, зверху викладіть крем (не весь). Обережно згорніть рулет. Верх прикрасьте кремом, мандаринами й усім, чим забажаєте. Поставте в холодильник!

Готово!

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