У десерт можна покласти будь-які ягоди й фрукти, але сьогодні 24 Канал з посиланням на інстаграм Володимира Ярославського пропонує меренговий рулет з мандаринами.
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Меренговий рулет з мандаринами
- Час: 60 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти для коржа:
– 190 – 200 грамів білків;
– 300 грамів цукрової пудри;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 грам лимонної кислоти;
– 2 грами солі;
– 36 грамів кукурудзяного крохмалю.
Для курда:
– цедра з 3 мандаринів;
– 300 грамів мандаринового соку;
– сік 1 лимона;
– 3 жовтки;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 35 грамів цукру.
Для крему 2:
– 350 грамів крем-сиру;
– 250 грамів вершків 30%.
Важливо: білки мають бути кімнатної температури й бажано "старими". Нехай постоять в холодильнику під плівкою тиждень.
Як приготувати меренговий рулет: дивіться відео
Приготування:
- У білки додайте дрібку солі та лимонну кислоту, збийте на середніх обертах до легкої білої піни.
- Додайте цукрову пудру і цукор у декілька прийомів. Продовжуйте збивати 10 – 12 хвилин до стійкої маси.
- Додайте крохмаль і, за бажанням, цитрусову цедру. Обережно перемішайте суміш.
- Пергамент приклейте краплею суміші, зверху викладіть ложкою меренгу й вирівняйте по листу. Поставте в розігріту до 150 градусів духовку (режим верх/низ) на 30 – 35 хвилин.
- Дістаньте з духовки, дайте трохи охолонути й переверніть на інший лист пергаменту. Верхній пергамент обережно зніміть.
- Для курда натріть 3 мандарини на цедру, додайте 300 грамів соку (видавіть з 6 – 7 мандаринів, злегка пробийте в блендері, відіжміть). Додайте сік лимона, жовтки, цукор і крохмаль. Доведіть до кипіння, протріть через сито й охолодіть.
- Для крему розімніть крем-сир, додайте збиті вершки.
- На корж намажте курд, зверху викладіть крем (не весь). Обережно згорніть рулет. Верх прикрасьте кремом, мандаринами й усім, чим забажаєте. Поставте в холодильник!
Готово!
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