Цей банановий тирамісу – чудовий вибір для невимушених посиденьок з подружками за келихом вина або теплого вечора у колі рідних із гарячим чаєм. Як приготувати бананове тирамісу, розповідає 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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Рецепт бананового тирамісу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 2 банани;

– 200 грамів печива савоярді;

– 300 грамів вершкового сиру;

– 200 грамів вершків 30%;

– 150 грамів цукор;

– 100 мілілітрів кави еспресо;

– какао-порошок.

Приготування:

Заваріть каву. Залиште охолонути, щоб надалі її використовувати.

Додайте цукор до вершків та збийте їх до пишної маси. Тоді вкладіть маскарпоне. Вимішайте все разом. Банани наріжте кружальцями.

Намастіть трохи кремом дно місткості, в якій будете робити тирамісу. Кожне печиво занурюйте в каву та викладайте.

Нашаровуйте печиво, крем та банани. Готовий десерт присипте какао-порошком. Поставте в холодильник на кілька годин.

Смачного!

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