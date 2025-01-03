Цей банановий тирамісу – чудовий вибір для невимушених посиденьок з подружками за келихом вина або теплого вечора у колі рідних із гарячим чаєм. Як приготувати бананове тирамісу, розповідає 24 Канал з посиланням на Novosti24.
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Рецепт бананового тирамісу
- Час: 30 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 2 банани;
– 200 грамів печива савоярді;
– 300 грамів вершкового сиру;
– 200 грамів вершків 30%;
– 150 грамів цукор;
– 100 мілілітрів кави еспресо;
– какао-порошок.
Приготування:
- Заваріть каву. Залиште охолонути, щоб надалі її використовувати.
- Додайте цукор до вершків та збийте їх до пишної маси. Тоді вкладіть маскарпоне. Вимішайте все разом. Банани наріжте кружальцями.
- Намастіть трохи кремом дно місткості, в якій будете робити тирамісу. Кожне печиво занурюйте в каву та викладайте.
- Нашаровуйте печиво, крем та банани. Готовий десерт присипте какао-порошком. Поставте в холодильник на кілька годин.
Смачного!
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