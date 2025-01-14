24 Канал со ссылкой на UApress предлагает рецепт завтрака, который можно сделать на месяц вперед всего за 40 минут – это вкусная и полезная гранола с апельсином и орехами.

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Домашняя гранола – рецепт

Время: 40 минут

40 минут Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– цедра и сок 1 апельсина;

– 1 чайная ложка экстракта апельсина;

– 120 граммов сливочного масла;

– 100 граммов меда;

– 200 граммов овсяных хлопьев;

– 45 граммов тыквенных семечек;

– 30 граммов золотистого льняного семени;

– 20 граммов семян кунжута;

– 40 граммов миндаля с кожурой;

– 30 граммов грецких орехов;

– 30 граммов очищенных фисташек;

– 20 граммов жареного фундука;

– щепотка морской соли.

Приготовление:

Поставьте духовку разогреваться до 150 – 170 градусов. Пока смешайте сухие ингредиенты (хлопья, орехи, семена) в большой миске и перемешайте.

Растопите 120 граммов сливочного масла. Когда оно полностью растает добавьте мед, апельсиновую цедру и сок апельсина. Хорошо перемешайте смесь, прежде чем добавить в нее экстракт апельсина.

Тщательно перемешайте масляно-апельсиновую смесь с уже перемешанными сухими ингредиентами до полного покрытия хлопьев и орехов маслом с соком.

Выложите все содержимое на большой противень с бортиком, убедившись, что смесь мюсли покрывают дно листа ровным слоем, так гранола будет готовиться более равномерно.

Поставьте противень в уже разогретую духовку на 15 минут. По истечении этого времени выньте его из духовки и хорошо перемешайте гранолу, затем верните противень в духовку и выпекайте смесь еще 10 минут.

Затем снова выньте гранолу и перемешайте ее еще раз, верните в духовку на последние 5 минут и гранола готова.

Выньте противень из духовки и дайте остыть граноле, прежде чем подавать ее на стол. Заправляйте гранолу молоком, йогуртом, смузи, или со свежими / замороженными ягодами.

Приятного аппетита!

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