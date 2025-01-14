24 Канал со ссылкой на UApress предлагает рецепт завтрака, который можно сделать на месяц вперед всего за 40 минут – это вкусная и полезная гранола с апельсином и орехами.

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Домашняя гранола – рецепт

  • Время: 40 минут
  • Порции: 8 – 10

Ингредиенты:
– цедра и сок 1 апельсина;
– 1 чайная ложка экстракта апельсина;
– 120 граммов сливочного масла;
– 100 граммов меда;
– 200 граммов овсяных хлопьев;
– 45 граммов тыквенных семечек;
– 30 граммов золотистого льняного семени;
– 20 граммов семян кунжута;
– 40 граммов миндаля с кожурой;
– 30 граммов грецких орехов;
– 30 граммов очищенных фисташек;
– 20 граммов жареного фундука;
– щепотка морской соли.

Приготовление:

  1. Поставьте духовку разогреваться до 150 – 170 градусов. Пока смешайте сухие ингредиенты (хлопья, орехи, семена) в большой миске и перемешайте.
  2. Растопите 120 граммов сливочного масла. Когда оно полностью растает добавьте мед, апельсиновую цедру и сок апельсина. Хорошо перемешайте смесь, прежде чем добавить в нее экстракт апельсина.
  3. Тщательно перемешайте масляно-апельсиновую смесь с уже перемешанными сухими ингредиентами до полного покрытия хлопьев и орехов маслом с соком.
  4. Выложите все содержимое на большой противень с бортиком, убедившись, что смесь мюсли покрывают дно листа ровным слоем, так гранола будет готовиться более равномерно.
  5. Поставьте противень в уже разогретую духовку на 15 минут. По истечении этого времени выньте его из духовки и хорошо перемешайте гранолу, затем верните противень в духовку и выпекайте смесь еще 10 минут.
  6. Затем снова выньте гранолу и перемешайте ее еще раз, верните в духовку на последние 5 минут и гранола готова.
  7. Выньте противень из духовки и дайте остыть граноле, прежде чем подавать ее на стол. Заправляйте гранолу молоком, йогуртом, смузи, или со свежими / замороженными ягодами.

Приятного аппетита!

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