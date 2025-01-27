Например, замена теста тонким лавашем значительно сократит время приготовления и одновременно не разочарует вкусом выпечки. 24 Канал со ссылкой на Storinka делится рецептом яблочного пирога без теста.
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Яблочный пирог без теста
- Время: 25 минут
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– тонкий лаваш;
– 1 килограмм яблок;
– 1 столовая ложка сахара;
– 50 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Яблоки помойте и нарежьте кубиками.
- Сковороду с антипригарным покрытием разогрейте и добавьте в нее кусочек масла. Когда масло растечется, выложите яблоки и на среднем огне пропарьте их под крышкой. Присыпьте сахаром, чтобы карамелизировались.
- Пока яблоки жарятся, лаваш нарежьте на одинаковые кусочки.
- Возьмите противень, выстелите его пергаментом и положите один кусочек лаваша. Сверху ложкой выложите слой из яблок, затем накройте другим куском лаваша и снова выложите яблоки.
- Продолжайте так делать, пока не закончатся яблоки, или кусочки лаваша. Верхним слоем будущего пирога должен быть лаваш. Его смажьте маслом и присыпьте сахаром (по желанию добавьте корицы).
- Разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте пирог и снизьте температуру до 150 градусов. Выпекайте пирог 15 минут.
Готово!
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