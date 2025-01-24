Выпекание в духовке займет около 15 минут, а результат приятно удивит. Рецептом клубнично-творожного пирожного на слоеном тесте делится 24 Канал со ссылкой на NV Food.

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    Клубнично-творожное пирожное на слоеном тесте

    • Время: 30 минут
    • Порции: 9

    Ингредиенты:
    – 250 граммов слоеного теста;
    – 60 граммов сливочного сыра;
    – 25 граммов джема;
    – 165 граммов клубники;
    – 1 яйцо куриное;
    – 15 миллилитров воды;
    – сахарная пудра – по вкусу.

    Приготовление:

    1. Пока слоеное тесто размораживается, в маленькой миске с помощью резиновой лопатки смешайте сливочный сыр, джем, прижимая смесь вдоль дна и стенок миски, чтобы разбить большие комочки. Переместите в холодильник до использования.
    2. Разрежьте тесто в форме сердечек с помощью формы для печенья. Переложите сердечки на противень, застеленный силиконовой подложкой или пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга.
    3. С помощью острого ножа слегка надрежьте сердца, не прорезая полностью нижнюю часть теста. Добавьте 1 чайную ложку сливочно-сырной смеси в центр каждого сердечка, а затем распределите наружу, не доходя до края.
    4. Добавьте мелко нарезанную клубнику поверх сливочного сыра. Смажьте край смесью взбитого яйца и воды.
    5. Выпекайте в разогретой духовке 14 – 15 минут, пока края не станут золотисто-коричневыми. Дайте остыть на решетке, и посыпьте сахарной пудрой.

    Приятного аппетита!

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