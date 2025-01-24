Уже совсем скоро влюбленные будут отмечать День Валентина. В такой праздник хочется порадовать свою вторую половинку, и сделать это можно, приготовив что-то вкусненькое и одновременно тематическое. Удачным вариантом станет пирожное в виде сердечка из слоеного теста, нежного сливочного крем-сыра и клубники.