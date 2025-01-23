Это идеальное решение для домашнего чаепития или угощения гостей. Простым рецептом торта "Наполеон" в стаканчиках делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Alina FooDee.
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"Наполеон" в стаканчиках
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 миллилитров молока 3,2%;
– 4 желтка яичных;
– 60 граммов сахара;
– 10 граммов сахара ванильного;
– щепотка соли;
– 40 граммов масла сливочного 82%;
– 250 граммов слоеного теста;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– сахарная пудра – для посыпки.
Приготовление:
- Для крема взбейте желтки с сахаром, добавьте крахмал и немного молока, размешайте до однородности.
- Влейте остальное молоко, добавьте соль и варите на среднем огне, помешивая, до загустения. После первых пузырьков кипения варите еще минуту.
- Снимите с огня, добавьте ванильный сахар и масло, перемешайте. Накройте пленкой в контакт.
- Для коржей разогрейте духовку до 200 градусов. Тесто нарежьте кубиками, выпекайте 12 – 15 минут до золотистого цвета.
- Теперь на дно стаканчика или креманки положите столовую ложку крема. Хрустящее тесто измельчите в крошку и выложите слоем поверх крема. Повторите слои, пока стакан не заполнится.
- Верхний слой украсьте крошкой из теста и посыпьте сахарной пудрой.
Готово!
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