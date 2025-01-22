24 Канал со ссылкой на Glamour предлагает приготовить десерт из персиков и сгущенного молока, который очаровывает вкусовые рецепторы каждого. Рецепт предусматривает минимум ингредиентов и времени.

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Десерт из персиков и сгущенного молока

Время: 20 минут (3 часа на застывание)

20 минут (3 часа на застывание) Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 500 миллилитров сливок 33%;

– 0,5 килограмма консервированных персиков;

– 350 граммов сгущенного молока.

Приготовление:

Персики перебейте блендером и перетрите через сито. Смешайте со сгущенным молоком. Но примерно 30 граммов персикового пюре оставьте отдельно.

Сливки взбейте. Далее осторожно введите их в персиковую массу со сгущенным молоком.

Подготовленную массу перелейте в стеклянную форму и разровняйте. Сверху выложите остатки пюре хаотично и зубочисткой можете сделать узоры.

Поставьте десерт в морозильную камеру на 3 часа и можете наслаждаться.

Это очень ароматно и вкусно!

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