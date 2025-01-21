Обычно ценители лакомства покупают его в магазинах, часто не задумываясь, что зефир легко можно сделать самому дома. Сегодня приготовим воздушный яблочный зефир без сахара, пишет 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Яблочный зефир без сахара – рецепт
- Время: 1 час 10 минут (застывание – 12 часов)
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 я
– 2 чайные ложки меда;
–
– 3 яблок
– 10 граммов а
Приготовление:
- Яблоки помойте, разрежьте и удалите сердцевины. Выложите половинки на противень и отправьте запекаться в заранее разогретую до 150 градусов духовку на 20 минут.
- Затем достаньте, остудите и снимите кожуру, а мякоть разомните вилкой или блендером в пюре. Смешайте его с медом.
- Отдельно взбейте белки до твердых пиков и, не прекращая взбивать, введите в них яблочное пюре.
- Растворите в воде агар-агар, доведите до кипения, постоянно помешивая. Прокипятите 3 минуты. Медленно введите горячий агар-агар в смесь белков и пюре, взбивая.
- Полученную смесь переложите в кондитерский мешок и выложите зефирки на противень, застеленный пергаментом.
- Оставьте зефир застывать в прохладном месте на 12 часов.
Готово!
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