Зазвичай поціновувачі смаколика купують його в магазинах, часто не задумуючись, що зефір легко можна зробити самому вдома. Сьогодні приготуємо повітряний яблучний зефір без цукру, пише 24 Канал з посиланням на Shuba.

Читайте також Встояти перед ними неможливо: готуємо пампухи з ніжним заварним кремом

Яблучний зефір без цукру – рецепт

Час: 1 година 10 хвилин (застигання – 12 годин)

1 година 10 хвилин (застигання – 12 годин) Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 я єчних білки;

– 2 чайні ложки меду;

– 1/2 склянки води;

– 3 я блука;

– 10 грамів а гар-агар.

Приготування:

Яблука помийте, розріжте і видаліть серцевини. Викладіть половинки на деко і відправте запікатись у заздалегідь розігріту до 150 градусів духовку на 20 хвилин.

Потім дістаньте, остудіть і зніміть шкірку, а м'якуш розімніть виделкою чи блендером в пюре. Змішайте його з медом.

Окремо збийте білки до твердих піків і, не припиняючи збивати, введіть в них яблучне пюре.

Розчиніть у воді агар-агар, доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Прокип'ятіть 3 хвилини. Повільно введіть гарячий агар-агар в суміш білків і пюре, збиваючи.

Отриману суміш перекладіть у кондитерський мішок і викладіть зефірки на деко, застелене пергаментом.

Залиште зефір застигати в прохолодному місці на 12 годин.

Готово!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і домашнє морозиво всього з трьох інгредієнтів.