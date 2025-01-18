У цьому рецепті всього 3 інгредієнти. 24 Канал з посиланням на ua.новини розповідає, як приготувати смачне домашнє морозиво.
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Домашнє морозиво з трьох інгредієнтів
- Час: 20 хвилин (4 години на застигання)
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 200 грамів згущеного молока;
– 600 мілілітрів вершків 33%;
– 1 чайна ложка екстракту ванілі.
Приготування:
- З'єднайте всі компоненти у глибокій місткості. Збийте за допомогою міксера, доки суміш не загусне.
- Наповніть масою формочки для морозива – якщо таких немає, замініть їх звичайними картонними стаканчиками.
- Залишилося дочекатися, поки десерт замерзне у морозильній камері. Зазвичай на це йде від 3 до 5 годин.
Просте, смачне та швидке частування готове!
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