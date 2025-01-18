У цьому рецепті всього 3 інгредієнти. 24 Канал з посиланням на ua.новини розповідає, як приготувати смачне домашнє морозиво.

Читайте також Мандариновий торт без випікання: ідеальний зимовий десерт за 20 хвилин

Домашнє морозиво з трьох інгредієнтів

Час: 20 хвилин (4 години на застигання)

20 хвилин (4 години на застигання) Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 200 грамів згущеного молока;

– 600 мілілітрів вершків 33%;

– 1 чайна ложка екстракту ванілі.

Приготування:

З'єднайте всі компоненти у глибокій місткості. Збийте за допомогою міксера, доки суміш не загусне.

Наповніть масою формочки для морозива – якщо таких немає, замініть їх звичайними картонними стаканчиками.

Залишилося дочекатися, поки десерт замерзне у морозильній камері. Зазвичай на це йде від 3 до 5 годин.

Просте, смачне та швидке частування готове!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і корисні цукерки без консервантів та цукру.