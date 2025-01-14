Спробуйте рецепт натуральних корисних цукерок без консервантів та без цукру. Готуються такі незвичайні цукерки просто та швидко, передає 24 Канал з посиланням на DailyNews.
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Корисні цукерки без консервантів та цукру
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– склянка волоських горіхів (або будь-яких інших);
– 8 – 12 штук фініків;
– родзинки;
– 5 столових ложок насіння льону;
– 1 столова ложка какао;
– 2 столові ложки какао-масла.
Приготування:
- Горіхи залийте водою на 3 – 4 години чи ніч. Злийте воду, промийте під проточною водою та підсушіть паперовою серветкою.
- Подрібніть горіхи в блендері разом із фініками, додайте також заздалегідь замочені у воді та підсушені родзинки і подрібнене в кавомолці насіння льону, змішане з 1 столовою ложкою какао.
- Льон з какао використовуйте не весь, він ще знадобиться вам для обсипання. Щоб цукерки тримали форму, додайте до суміші розтоплене какао-масло.
- З отриманої суміші сформуйте кульки та обваляйте в суміші з льону з какао, що залишилася. Цукерки помістіть на пару годин у холодильник.
Неймовірно смачний та корисний десерт до чаю готовий!
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