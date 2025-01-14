Попробуйте рецепт натуральных полезных конфет без консервантов и без сахара. Готовятся такие необычные конфеты просто и быстро, передает 24 Канал со ссылкой на DailyNews.

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Полезные конфеты без консервантов и сахара

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– стакан грецких орехов (или любых других);

– 8 – 12 штук фиников;

– изюм;

– 5 столовых ложек семян льна;

– 1 столовая ложка какао;

– 2 столовые ложки какао-масла.

Приготовление:

Орехи залейте водой на 3 – 4 часа или ночь. Слейте воду, промойте под проточной водой и подсушите бумажной салфеткой.

Измельчите орехи в блендере вместе с финиками, добавьте также заранее замоченный в воде и подсушенный изюм и измельченные в кофемолке семена льна, смешанные с 1 столовой ложкой какао.

Лен с какао используйте не весь, он еще понадобится вам для обсыпки. Чтобы конфеты держали форму, добавьте к смеси растопленное какао-масло.

Из полученной смеси сформируйте шарики и обваляйте в оставшейся смеси из льна с какао,. Конфеты поместите на пару часов в холодильник.

Невероятно вкусный и полезный десерт к чаю готов!

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