Но, нет – приготовить домашний йогурт легче, чем можно представить. 24 Канал со ссылкой на Apostrophe рассказывает, как сделать йогурт без йогуртницы в домашних условиях.

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Как сделать йогурт дома

Время: 10 минут (24 часа – закваска)

10 минут (24 часа – закваска) Порции: 1

Ингредиенты:

– 500 миллилитров молока,

– 2 столовые ложки кисломолочного продукта.

Приготовление:

Магазинное молоко перелейте в кастрюлю и прогрейте до 42 – 45 градусов по Цельсию.

Добавьте в теплое молоко 1 – 2 столовых ложки кисломолочного продукта (кефира, ряженки, кислого молока или сметаны) и перемешайте.

Накройте крышкой, заверните в махровое полотенце или плед и отправьте заквашиваться на всю ночь в теплое место.

Достаньте, охладите и подавайте к столу.

Готово!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте вкусное и полезное гуакамоле.