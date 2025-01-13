Но, нет – приготовить домашний йогурт легче, чем можно представить. 24 Канал со ссылкой на Apostrophe рассказывает, как сделать йогурт без йогуртницы в домашних условиях.
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Как сделать йогурт дома
- Время: 10 минут (24 часа – закваска)
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 500 миллилитров молока,
– 2 столовые ложки кисломолочного продукта.
Приготовление:
- Магазинное молоко перелейте в кастрюлю и прогрейте до 42 – 45 градусов по Цельсию.
- Добавьте в теплое молоко 1 – 2 столовых ложки кисломолочного продукта (кефира, ряженки, кислого молока или сметаны) и перемешайте.
- Накройте крышкой, заверните в махровое полотенце или плед и отправьте заквашиваться на всю ночь в теплое место.
- Достаньте, охладите и подавайте к столу.
Готово!
Понравился рецепт? Тогда приготовьте вкусное и полезное гуакамоле.