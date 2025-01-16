Якщо вам лінь робити торт, бо його треба випікати та мучитися з коржами та начинкою, то є гарна новина – цей смаколик пекти не потрібно. Як приготувати мандариновий торт без випікання розповідає 24 Канал з посиланням на Arguments.
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Мандариновий торт без випікання
- Час: 20 хвилин (4 – 5 годин на застигання)
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 6 мандарин;
– 300 грамів печива "До чаю";
– 100 грамів вершкового масла;
– 400 грамів вершкового сиру або сметани;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 10 грамів желатину;
– 50 мілілітрів води.
Приготування:
- Для основи подрібніть печиво в крихту й змішайте з розтопленим маслом.
- Отриману масу рівномірно розподіліть по дну форми й поставте в холодильник.
- Желатин замочіть у воді, дайте йому набрякнути, а потім підігрійте, не доводячи до кипіння.
- Змішайте вершковий сир із цукровою пудрою, додайте розтоплений желатин і частину нарізаних мандаринів.
- Вилийте суміш на основу з печива, зверху викладіть кільця мандаринів і поставте торт у холодильник на 4 – 5 годин.
Смачного!
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