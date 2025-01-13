Готується солона карамель в домашніх умовах швидко, а зберігається довго. Рецептом солоної карамелі, як в кондитерській, ділиться 24 Канал з посиланням на UApress. Спробуйте і вже не зможете зупинитися!
Читайте також Її не можливо не любити: рецепт сирної запіканки, як в дитсадку та школі
Рецепт солоної карамелі
- Час: 15 – 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 200 грамів цукру;
– 200 грамів вершкового масла;
– 100 грамів густих вершків;
– 1 столова ложка солі.
Приготування:
- Візьміть місткість без покриття антипригарного типу, додайте цукор і починайте його розтоплювати, до густої коричневої маси. Тоді додайте масло, і доведіть до стану однорідності.
- Поступово додавайте вершки. Маса не повинна кипіти, не допускайте утворення пухирів. Тримайте суміш до 60 секунд і вимикайте вогонь.
- На фінальному етапі додавайте сіль. Її кількість варіюйте на свій смак. Перш ніж подавати, трохи остудіть солону карамель. Вона стане густою та тягучою.
Смачного!
Сподобався десерт? Тоді дізнайтеся, як приготувати фісташкові шу.