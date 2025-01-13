Готовится соленая карамель в домашних условиях быстро, а хранится долго. Рецептом соленой карамели, как в кондитерской, делится 24 Канал со ссылкой на UApress. Попробуйте и уже не сможете остановиться!
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Рецепт соленой карамели
- Время: 15 – 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов сахара;
– 200 граммов сливочного масла;
– 100 граммов густых сливок;
– 1 столовая ложка соли.
Приготовление:
- Возьмите емкость без покрытия антипригарного типа, добавьте сахар и начинайте его растапливать, до густой коричневой массы. Тогда добавьте масло, и доведите до состояния однородности.
- Постепенно добавляйте сливки. Масса не должна кипеть, не допускайте образования пузырей. Держите смесь до 60 секунд и выключайте огонь.
- На финальном этапе добавляйте соль. Ее количество варьируйте по своему вкусу. Прежде чем подавать, немного остудите соленую карамель. Она станет густой и тягучей.
Приятного аппетита!
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