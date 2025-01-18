В этом рецепте всего 3 ингредиента. 24 Канал со ссылкой на ua.news рассказывает, как приготовить вкусное домашнее мороженое.
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Домашнее мороженое из трех ингредиентов
- Время: 20 минут (4 часа на застывание)
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 200 граммов сгущенного молока;
– 600 миллилитров сливок 33%;
– 1 чайная ложка экстракта ванили.
Приготовление:
- Соедините все компоненты в глубокой емкости. Взбейте с помощью миксера, пока смесь не загустеет.
- Наполните массой формочки для мороженого – если таких нет, замените их обычными картонными стаканчиками.
- Осталось дождаться, пока десерт замерзнет в морозильной камере. Обычно на это уходит от 3 до 5 часов.
Простое, вкусное и быстрое угощение готово!
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