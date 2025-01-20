24 Канал со ссылкой на инстаграм @nikiishiina делится легким рецептом пончиков, но с максимально вкусным результатом. Попробуйте приготовить их, и удивите своих близких кулинарным шедевром!

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Пампухи с заварным кремом

Время: примерно 2 часа 30 минут

примерно 2 часа 30 минут Порции: 1

Ингредиенты для теста:

– 200 миллилитров молока;

– 20 граммов дрожжей живых дрожжей;

– 70 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 450 – 500 граммов муки;

– 60 граммов сливочного масла;

– 1/2 чайная ложка соли.



Для крема:

– 2 желтка;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 250 миллилитров молока;

– 30 граммов сливочного масла.

Смотрите, как приготовить пончики с заварным кремом: видео

Приготовление:

Для опары смешайте теплое молоко, сахар, живые дрожжи и 2 – 3 столовые ложки муки. Тщательно перемешайте и оставьте подходить 20 – 30 минут.

Для крема смешайте желтки, сахар и крахмал. Перемешайте до однородности.

Молоко поставьте нагреваться, но не доводите до кипения. Порционно влейте молоко к желткам, и быстро помешайте.

Верните массу в сотейник, и нагрейте до загустения. Снимите с огня и добавьте сливочное масло. Накройте пленкой в контакт и охладите.

В готовую опару добавьте яйцо, и небольшими порциями начинайте вмешивать муку. Тесто должно быть мягким и рыхлым.

Накройте тесто и дайте подойти 1 час. Когда тесто подошло – обомните его и формально раскатайте, вырежьте кружочки и оставьте на 30 минут подходить еще раз.

В разогретое масло опускайте пончики, обжаривайте до золотистой корочки. Наполните их кремом, как на видео, и посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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