24 Канал з посиланням на Glamour пропонує приготувати десерт із персиків та згущеного молока, який зачаровує смакові рецептори кожного. Рецепт передбачає мінімум інгредієнтів та часу.

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Десерт з персиків та згущеного молока

Час: 20 хвилин (3 годин на застигання)

20 хвилин (3 годин на застигання) Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів вершків 33%;

– 0,5 кілограма консервованих персиків;

– 350 грамів згущеного молока.

Приготування:

Персики перебийте блендером та перетріть через сито. Змішайте зі згущеним молоком. Але приблизно 30 грамів персикового пюре залишіть окремо.

Вершки збийте. Далі обережно введіть їх до персикової маси зі згущеним молоком.

Підготовлену масу перелийте в скляну форму та розрівняйте. Зверху викладіть залишки пюре хаотично та зубочисткою можете зробити візерунки.

Поставте десерт в морозильну камеру на 3 години й можете насолоджуватися.

Це дуже ароматно та смачно!

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