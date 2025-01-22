24 Канал з посиланням на Glamour пропонує приготувати десерт із персиків та згущеного молока, який зачаровує смакові рецептори кожного. Рецепт передбачає мінімум інгредієнтів та часу.
Читайте також Встояти перед ними неможливо: готуємо пампухи з ніжним заварним кремом
Десерт з персиків та згущеного молока
- Час: 20 хвилин (3 годин на застигання)
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів вершків 33%;
– 0,5 кілограма консервованих персиків;
– 350 грамів згущеного молока.
Приготування:
- Персики перебийте блендером та перетріть через сито. Змішайте зі згущеним молоком. Але приблизно 30 грамів персикового пюре залишіть окремо.
- Вершки збийте. Далі обережно введіть їх до персикової маси зі згущеним молоком.
- Підготовлену масу перелийте в скляну форму та розрівняйте. Зверху викладіть залишки пюре хаотично та зубочисткою можете зробити візерунки.
- Поставте десерт в морозильну камеру на 3 години й можете насолоджуватися.
Це дуже ароматно та смачно!
Сподобався десерт? Тоді приготуйте повітряний яблучний зефір без цукру.