Домашнее печенье выглядит, как магазинное, но намного вкуснее. Чтобы усилить вкус, стоит добавить немного корицы. Рецептом "Ушек" с сахаром делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Юлия Сенич.

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Печенье "Ушки" с сахаром

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 1 упаковка теста слоеного;
– 150 граммов сахара;
– 2 столовые ложки корицы;
– 1 столовая ложка сливочного масла.

Как приготовить печенье "Ушки": смотрите видео

Приготовление:

  1. Размороженное слоеное тесто смажьте растопленным маслом и посыпьте сахаром с корицей.
  2. Сложите к центру, как на видео, и нарежьте на кусочки, шириной 0,5 сантиметров.
  3. Переложите печенье на противень и отправьте выпекаться в разогретой духовке до 200 градусов на 20 минут.

Приятного аппетита!

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