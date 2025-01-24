Вже зовсім скоро закохані відзначатимуть День Валентина. У таке свято хочеться потішити свою другу половинку, й зробити це можна, приготувавши щось смачненьке й водночас тематичне. Вдалим варіантом стане тістечко у вигляді сердечка з листкового тіста, ніжного вершкового крем-сиру та полуниці.