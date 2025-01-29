Як швидко приготувати цукерки "Пташине молоко" розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba. Поки пташине молоко застигатиме – якраз встигнете заварити чай!
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Пташине молоко за 25 хвилин
- Час: 20 хвилин
- Порції: 16
Інгредієнти:
– 100 грамів з
– 150 грамів м
– 3 я
– 1,5 столової ложки л
– 100 мілілітрів в
– 80 грамів ц
– 100 грамів м
– 10 грамів а
Приготування:
- 1,5 столової ложки квітів лаванди залийте кип'ятком (100 мілілітрів) і залиште настоятися на 2 години. Якщо ви не маєте лаванди, просто пропустіть цей крок і використовуйте в рецепті звичайну воду.
- До вершкового масла кімнатної температури додайте згущене молоко і збивайте міксером 7 хвилин. Маса має посвітлішати, стати білою і збільшитися в об'ємі.
- Лаванду процідіть, додайте до рідини агар-агар, цукор, мед і перемішайте. Прогрійте на невеликому вогні, постійно помішуючи, до потрібної консистенції.
- Білки кімнатної температури від трьох яєць (це приблизно 100 грамів білків) збивайте на середніх обертах, а потім переходьте на максимальні, до стійких піків.
- Поступово вливайте сироп в білки, постійно перемішуючи протягом приблизно 1 хвилини. Додайте крем в білкову суміш і перемішайте лопаткою до однорідності.
- Швидко вилийте масу у силіконову форму розміром 20×20 сантиметрів. Все розрівняйте лопаткою один раз і більше не торкайтесь.
- Десерт стабілізується при кімнатній температурі. Вже через 20 хвилин можна його нарізати і їсти, але для повної стабілізації й для гарної текстури можна поставити в холодильник на 4 години.
Готово!
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