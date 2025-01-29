Десерт "Пташине молоко" популярний через свою ніжність, легку текстуру та неймовірний смак. Класичний рецепт зазвичай вимагає тривалого часу на приготування, однак існують і "прискорені" варіації. Одна із них дозволяє приготувати солодощі всього за 25 хвилин.