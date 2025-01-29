Как быстро приготовить конфеты "Птичье молоко" рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba. Пока птичье молоко будет застывать – как раз успеете заварить чай!

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Птичье молоко за 25 минут

  • Время: 20 минут
  • Порции: 16

Ингредиенты:
– 100 граммов сгущённого
– 150 граммов м
– 3
– 1,5 столовой ложки л
– 100 миллилитров в
– 80 граммов сахара
– 100 граммов м
– 10 граммов а

Приготовление:

  1. 1,5 столовой ложки цветов лаванды залейте кипятком (100 миллилитров) и оставьте настояться на 2 часа. Если вы не имеете лаванды, просто пропустите этот шаг и используйте в рецепте обычную воду.
  2. К сливочному маслу комнатной температуры добавьте сгущенное молоко и взбивайте миксером 7 минут. Масса должна посветлеть, стать белой и увеличиться в объеме.
  3. Лаванду процедите, добавьте к жидкости агар-агар, сахар, мед и перемешайте. Прогрейте на небольшом огне, постоянно помешивая, до нужной консистенции.
  4. Белки комнатной температуры от трех яиц (это примерно 100 граммов белков) взбивайте на средних оборотах, а потом переходите на максимальные, до устойчивых пиков.
  5. Постепенно вливайте сироп в белки, постоянно перемешивая в течение примерно 1 минуты. Добавьте крем в белковую смесь и перемешайте лопаткой до однородности.
  6. Быстро вылейте массу в силиконовую форму размером 20×20 сантиметров. Все разровняйте лопаткой один раз и больше не прикасайтесь.
  7. Десерт стабилизируется при комнатной температуре. Уже через 20 минут можно его нарезать и есть, но для полной стабилизации и для хорошей текстуры можно поставить в холодильник на 4 часа.

Готово!

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