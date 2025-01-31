24 Канал пропонує класику: гарбузову кашу на молоці з додаванням рису. Цю поживну страву називають корисним початком дня, що приваблює тих, хто шукає не лише смаку, але й користі від ранкового прийому їжі.
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Гарбузова каша з рисом на молоці
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 220 грамів гарбуза;
– 150 мілілітрів молока;
– 50 мілілітрів води;
– 50 грамів круглого рису;
– 1 столова ложка цукру;
– 20 грамів вершкового масла;
– сіль – на смак.
Приготування:
- Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, наріжте дрібними кубиками.
- Перекладіть в каструлю, влийте воду, накрийте кришкою, доведіть до кипіння. Тоді вогонь зменште до мінімального і тушкуйте гарбуз 10 хвилин.
- Після того, як гарбуз стане м'яким, влийте молоко, всипте сіль і цукор. Можете за бажанням додати корицю, ваніль або мускатний горіх.
- Доведіть до кипіння, потім розсипте рис рівномірно по поверхні, не перемішуючи. Залиште в такому вигляді і варіть до готовності рису приблизно 30 хвилин під закритою кришкою на мінімальному вогні.
- Коли каша гарбузова з рисом на молоці буде готова, шматочки гарбуза можете розім'яти ложкою в пюре або залишити так – на ваш розсуд.
Смачного!
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