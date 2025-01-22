Сьогодні 24 Канал з посиланням на Shuba пропонує приготувати сирники із зеленою цибулею. На них піде небагато часу, а результат потішить кожну господиню.

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Сирники із зеленою цибулею

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 400 грамів с
– 2 я
– 1 пучок з
– 1 цедра лимона
– 50 грамів б
– с грамів
– 60 мілілітрів о
– с

Приготування:

  1. У мисці змішайте сир, яйце, сіль і перець. Додайте нарізану зелену цибулю й цедру та перемішайте.
  2. Поступово всипайте борошно, замішуючи м'яке, липке тісто.
  3. До глибокої тарілки насипте додаткове борошно для обкачування сирників. В сковороді на середньому вогні розігрійте олію.
  4. Мокрими руками сформуйте з тіста кульки, злегка здавіть, надаючи форму сирників, і ретельно обкачайте в борошні.
  5. Викладайте сирники партіями на розігріту сковорідку. Смажте частинами приблизно 1,5 – 2 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.
  6. Подавайте сирники в гарячому вигляді зі сметаною і щедрою порцією свіжої цибулі.