Сьогодні 24 Канал з посиланням на Shuba пропонує приготувати сирники із зеленою цибулею. На них піде небагато часу, а результат потішить кожну господиню.
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Сирники із зеленою цибулею
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів с
– 2 я
– 1 пучок з
– 1 цедра лимона
– 50 грамів б
– с грамів
– 60 мілілітрів о
– с
Приготування:
- У мисці змішайте сир, яйце, сіль і перець. Додайте нарізану зелену цибулю й цедру та перемішайте.
- Поступово всипайте борошно, замішуючи м'яке, липке тісто.
- До глибокої тарілки насипте додаткове борошно для обкачування сирників. В сковороді на середньому вогні розігрійте олію.
- Мокрими руками сформуйте з тіста кульки, злегка здавіть, надаючи форму сирників, і ретельно обкачайте в борошні.
- Викладайте сирники партіями на розігріту сковорідку. Смажте частинами приблизно 1,5 – 2 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.
- Подавайте сирники в гарячому вигляді зі сметаною і щедрою порцією свіжої цибулі.