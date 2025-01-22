Сегодня 24 Канал со ссылкой на Shuba предлагает приготовить сырники с зеленым луком. На них уйдет немного времени, а результат порадует каждую хозяйку.

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Сырники с зеленым луком

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов с ир домашний;

– 2 я йца куриные;

– 1 пучок з еленого лука;

– 1 цедра лимона ;

– 50 граммов муки пшеничной;

– соль – по вкусу.



Дополнительно:

– 30 граммов муки пшеничной;

– 60 миллилитров масла подсолнечного рафинированного;

– с метана 20% – по вкусу.

Приготовление:

В миске смешайте сыр, яйцо, соль и перец. Добавьте нарезанный зеленый лук и цедру и перемешайте.

Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, липкое тесто.

В глубокую тарелку насыпьте дополнительную муку для обкатывания сырников. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло.

Мокрыми руками сформируйте из теста шарики, слегка сдавите, придавая форму сырников, и тщательно обваляйте в муке.

Выкладывайте сырники партиями на разогретую сковородку. Жарьте частями примерно 1,5 – 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Подавайте сырники в горячем виде со сметаной и щедрой порцией свежего лука.