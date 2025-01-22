Сегодня 24 Канал со ссылкой на Shuba предлагает приготовить сырники с зеленым луком. На них уйдет немного времени, а результат порадует каждую хозяйку.
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Сырники с зеленым луком
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов с
– 2 я
– 1 пучок з
– 1 цедра лимона
– 50 граммов
– граммов
– 60 миллилитров масла
– с
Приготовление:
- В миске смешайте сыр, яйцо, соль и перец. Добавьте нарезанный зеленый лук и цедру и перемешайте.
- Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, липкое тесто.
- В глубокую тарелку насыпьте дополнительную муку для обкатывания сырников. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло.
- Мокрыми руками сформируйте из теста шарики, слегка сдавите, придавая форму сырников, и тщательно обваляйте в муке.
- Выкладывайте сырники партиями на разогретую сковородку. Жарьте частями примерно 1,5 – 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
- Подавайте сырники в горячем виде со сметаной и щедрой порцией свежего лука.