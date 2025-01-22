Сегодня 24 Канал со ссылкой на Shuba предлагает приготовить сырники с зеленым луком. На них уйдет немного времени, а результат порадует каждую хозяйку.

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Сырники с зеленым луком

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов с
– 2 я
– 1 пучок з
– 1 цедра лимона
– 50 граммов
граммов
– 60 миллилитров масла
– с

Приготовление:

  1. В миске смешайте сыр, яйцо, соль и перец. Добавьте нарезанный зеленый лук и цедру и перемешайте.
  2. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, липкое тесто.
  3. В глубокую тарелку насыпьте дополнительную муку для обкатывания сырников. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло.
  4. Мокрыми руками сформируйте из теста шарики, слегка сдавите, придавая форму сырников, и тщательно обваляйте в муке.
  5. Выкладывайте сырники партиями на разогретую сковородку. Жарьте частями примерно 1,5 – 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
  6. Подавайте сырники в горячем виде со сметаной и щедрой порцией свежего лука.